Подходит к концу 2021 год. Конец года – это время, когда обычно принято подводить итоги. И уже сейчас можно сказать, что по итогам нынешнего года в Украине был установлен один рекорд, о котором, конечно же, никогда не расскажут в российских пропагандистских программах на федеральных каналах – ни Скабеева, ни Соловьев, ни Киселев, ни Симоньян, ни кто там у них еще есть.

Так вот, в нынешнем 2021 году ВВП Украины в долларовом эквиваленте достиг абсолютно рекордного показателя и составил 195 миллиардов долларов. Это абсолютный исторический рекорд. Предыдущие максимальные значения были в 2008-м году – это было 180 млрд долл, в 2013 году было 182 млрд долл.

Но при этом есть один существенный нюанс: тогда считали ВВП всей территории Украины – сегодня мы говорим только о ВВП подконтрольной территории. То есть даже без Крыма, Донецка и Луганска ВВП Украины все равно демонстрирует рекордные показатели за всю нашу новейшую историю.

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И, конечно же, эта информация будет всегда замалчиваться на российском телевидении, потому что она как-то не соответствует этим воплям и крикам о том, что Украина вот-вот замерзнет, развалится…

Вы знаете, что вся кремлевская машина пропаганды, в унисон, кстати говоря, с нашими бывшими "регионалами", днем и ночью орет о том, что после Майдана Украина летит в пропасть. И тут вдруг выясняется, что не смотря на военные действия, на все территориальные потери, на огромное количество проблем ВВП Украины – растет. Да еще и ставит рекорды. То есть ситуация развивается совершенно в противоположном направлении, а вовсе не так, как там, в России, рассказывают.

Да, какой удар для российских патриотов, если об этом рассказать.

И на самом деле, это не единственный удар. Потому что есть еще одна информация, которая будет всячески замалчиваться российскими пропагандистами. Это размеры минимальных зарплат в Украине и РФ.

С 1 декабря 2021 года – вот буквально недавно – минимальная зарплата в Украине в очередной раз была повышена. И теперь она составляет 6 500 грн. В пересчете на российские рубли, например, это около 17,5 тысяч. И, для сравнения, в РФ Путин (тоже, кстати, в начале декабря) увеличил также минимальную зарплату. И теперь она в России составляет аж 13 890 рублей. То есть на несколько тысяч меньше, чем в Украине.

Да-да, в воюющей нищей Украине, которая якобы замерзает, разваливается и голодает – уровень минимальной зарплаты оказывается выше, чем в великой Россиюшке, которая встает с колен, процветает, продает углеводороды на триллионы долларов, где вечный Путин и 20 лет стабильности.

И вот это – по-настоящему табуированная тема для всей российской пропаганды. Потому что если они начнут об этом рассказывать, давать эти правдивые цифры – рухнет вся конструкция из лжи про нашу страну, которую они выстроили. И рухнет тот самый миф о "великой процветающей России", которой на самом деле не существует.