План правительства снизить тариф на ток приведет к недофинансированию энергосетей – 'ЙЕ Энергия'

Возможное снижение цены на электроэнергию для населения с действующего уровня 1,68 грн/кВт-час до низшего показателя, который сегодня обсуждается как проект решения правительства, приведет к наращиванию долгов ГП "Гарантированный покупатель", недофинансированию расходов или сетевых компаний, или поставщиков, или генерирующих компаний и задержит развитие рынка в целом.

Такое мнение 10 августа в комментарии для агентства ExPro выразил руководитель проекта "Электроэнергия" компании "ЙЕ Энергия" Василий Гончарук.

"Те цены, которые есть, а тем более, снижение цен, – это еще большее наращивание долгов. На сегодняшний день "Гарантированный покупатель" и так имеет катастрофические долги, а снижение цены для населения только ухудшит ситуацию, кроме того, все расходы на компенсацию низкой цены бытового потребителя будут переведены на других участников рынка", – сказал он.

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Василий Гончарук добавил, что в случае снижения цены для населения свои средства недополучит, например, НЭК "Укрэнерго", или операторы систем распределения, или генерация.

Также представитель компании "ЙЕ Энергия" отметил, что в случае снижения тарифов на э/э для населения будет отложено введение рынка для бытового потребителя. Для этого шага, по его мнению, нужно постепенно приводить цены до рыночного уровня и обеспечить домохозяйствам свободный выбор поставщика, а не привязывать его к одному, например, действующему поставщику универсальной услуги.

Как сообщалось, Кабмин планирует снизить тарифы на электроэнергию для населения за счет резкого сокращения расходов на ремонты оборудования и линии электропередачи, 70% которых и так находятся в аварийном состоянии.

Потери в украинских электросетях превышают 10%, что обходится потребителям в 20 млрд грн ежегодно.

Текущий тариф на электроэнергию для бытовых потребителей составляет 1,68 грн/кВт при рыночной цене более 4 грн/кВт.ч. Тариф на электроэнергию в Украине остается в 4 раза ниже, чем в странах Европы и не пересматривался с 2017 года. За счет отказа от ремонта электросетей, правительство может снизить тарифы до 1,44 грн/кВт.ч.

Для решения проблем аварийности электросетей в 2020 году НКРЭКУ приняла решение о введении в стране RAB-регулирования. Цель – увеличить инвестиции в замену и обновление электрических сетей. В 2021 году инвестиции в электрические сети выросли на 30-40%.