Пенсионный фонд сообщил, когда украинцы получат повышенные выплаты за январь

Роман Груша Экономика 10:40, 31.12.2020 Обновлено: 10:41, 31.12.2020

Пенсионный фонд Украины сообщил, что выплаты пенсий в 2021 году начнутся уже с 4 января.

"Согласно утвержденному графику, начато финансирование пенсий января. На пенсионные выплаты направлено 600 млн гривен", – заявили представители ПФУ. Об этом свидетельствует сообщение их пресс-службы на Facebook.

Кроме этого, Пенсионный фонд продолжает финансирование единовременной материальной помощи в размере 8000 гривен.

Таким образом более 405 тысячам украинцев в целом выплатили 3,2 млрд грн помощи.

Согласно утвержденному графику, уже начато финансирование пенсий

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что минимальной пенсии в Украине едва будет хватать на покупку необходимых продуктов питания. Фактический размер прожиточного минимума на пенсионера практически на 1458 грн больше минимальной пенсии.

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