Открытие морпортов позволит Украине снизить зависимость от помощи Запада, – Омелян

Украинские власти должны системно и публично лоббировать разблокировку морских портов для экспорта, ведь это даст бюджету гораздо больше средств, чем сейчас страна получает в виде международной помощи. Такое убеждение выразил эксминистр инфраструктуры Владимир Омелян.

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Он отметил: вести переговоры с агрессором очень непросто, но Украине удалось достичь договоренностей по экспорту зерна. В то же время, по другим видам продукции никакого прогресса нет, и это вызывает удивление.

"Я не вижу обсуждения этого вопроса (разблокирование экспорта через порты – Ред.) в публичном поле. Получение публичной поддержки критически важно для успешности любых переговоров. И я бы хотел увидеть более активную позицию профильных и чиновников украинского правительства, и руководства украинского. государства, что нам необходимо расширять зерновой коридор на все виды, в том числе и насыпные и контейнерные перевозки. И это возможно сделать! Мы видим: россия слаба и не может контролировать Черное море. Ее позиция может быть переломлена общим подходом Украины, Турции и наших союзников", - убежден Омелян.

Он уверен, что разблокировать черноморские порты вполне возможно, ведь у Украины есть многочисленные успехи в других направлениях.

"Я удивляюсь, почему это не сделано за этот период времени. Инициатива не может исходить только от частного бизнеса! Успех этой инициативы будет заключаться в системном государственном подходе, когда украинские чиновники лоббируют украинский частный бизнес. Это лоббирование – абсолютно естественно, ведь за счет этого Украина будет получать большие доходы в государственный бюджет. Мы все видим, что мы сейчас критически зависимы от западной помощи. И действительно могли бы получить гораздо больше в виде налогов, уплаченных крупным украинским бизнесом", - резюмировал Омелян.

Ранее глава отраслевого совета Федерации металлургов Украины Елена Колесникова заявила, что разблокирование экспорта украинской продукции через морские порты поможет Украине удержать свои позиции на мировых рынках, ведь сейчас из-за удорожания логистики эта продукция не выдерживает конкуренции. Кроме того, оживление морской торговли обеспечит поступление в бюджет: только экспорт металла может дать стране дополнительно 8 миллиардов долларов.

В то же время президент Украинского национального комитета Международной торговой палаты ICC Ukraine Владимир Щелкунов заявил, что разблокирование морских портов и расширение номенклатуры экспорта обеспечит Украине поступление минимум $20 млрд в год и значительный прирост ВВП. Кроме того, это поможет украинским отраслям возобновить и нарастить производство.