От 'антиолигархического' проекта №5600 пострадают все украинцы, – Кушнирук

"Слуги народа" не устают повторять, что законопроект №5600 является "антиолигархическим", но наиболее пострадавшими от него, на самом деле, будут рядовые граждане, малый и средний бизнес и крестьяне, выращивающие что-то на своих огородах и садах. А вот олигархи, особенно приближенные к власти, только выиграют от него.

Об этом написал в своем блоге экономист Борис Кушнирук.

Он проанализировал текст и выяснил, что, несмотря на многочисленные заверения властей, законопроект ухудшит финансовое состояние миллионов рядовых граждан, а также представителей малого и среднего бизнеса, для которых повысились налоги. В то же время бизнес олигархов от проекта никоим образом не пострадает.

"Если посмотреть процедуру голосования за законопроект №5600, становится очевидным: единственной отклоненной стала правка №97. Власть сразу объявила об очередной победе в борьбе с олигархатом. Однако если проанализировать содержание отклоненной поправки, то становится понятным: ее отклонили, защищая интересы главного олигарха ", – подчеркнул экономист.

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Кушнирук объяснил: правка №97 устанавливала единые подходы к обложению налогом железной и марганцевой руды (привязка к индикативным ценам в Китае с корректировкой на доставку). В случае принятия ГОК Марганецкий и Покровский платили бы на 20 млн. долларов в год больше, чем сейчас. Ведь по факту сейчас они платят рентные платежи от внутренней цены на марганцевую руду между ГОКами и ферросплавными заводами, а эта цена — совсем нерыночная.

"Причин для подобной избирательности много. Но наиболее значим факт активного союзничества президента и одиозного олигарха, который скрывается от правоохранительных органов США, обворовал наше государство на сотни миллиардов гривен, и останавливаться не собирается. Тем более, что фактов, подтверждающих этот союз и ограбление государства в его интересах более чем достаточно, начиная от "Центрэнерго", "Энергоатома", "Укрнафты", "Нафтогаза" и "Большой стройкой" и заканчивая проектом "Большой вагон", который, если олигарху удастся его протолкнуть, принесет ему еще около 100 миллиардов гривен", — убежден экономист.

Напомним, Верховная Рада приняла в целом законопроект №5600, которым повышаются налоги для ряда отраслей и рядовых украинцев. Среди норм законопроекта – уменьшение размера земельных участков для уплаты минимальных налогов со 2 га до 50 соток. То есть минимальный налог за землю будут платить все украинцы, имеющие огород в пол гектара. Даже если они выращивают овощи для собственных нужд и не торгуют продукцией. А у тех, кто имеет земельные паи – придется раскошелиться еще больше. Им теперь нужно будет платить по меньшей мере 1500 грн за гектар.

Также повысили налоги на воду, а производителям алкоголя на 5% повысили акциз. Все это вместе, по оценкам экономистов и депутатов налогового комитета, приведет к тому, что продукты в стране подорожают как минимум на 10-15%.