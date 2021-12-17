Оборот вагонов в УЗ ухудшился уже на четверть, в такой ситуации списывать парк нельзя – эксперт

Ситуация с перевозками железной дорогой значительно ухудшилась – оборачиваемость вагонов выросла на четверть, а отправители сталкиваются с дефицитом вагонов. Об этом рассказал гендиректор Федерации работодателей и транспорта Украины Владимир Гусак.

"Оборачиваемость вагонов продолжает ухудшаться. Если говорить об оборачиваемости полувагонов - это наиболее используемый подвижной состав, — то она уже достигла практически 8 суток. И, начиная с июня месяца, она каждый месяц растет. В июне, напомню, было 6 суток. То есть, ухудшение составляет уже 25%", — рассказал Гусак.

Он объяснил: ухудшение оборачиваемости вагонов на четверть означает, что для перевозки грузов необходимо на четверть больше вагонов, а затраты на логистику возрастают практически на столько же, из-за чего отправители несут убытки.

Видео дня

"За вагоны надо платить. И, как правило, платят за них посуточно. Плюс, поскольку из-за этого возникает определенный дефицит вагонов на определенных спотовых рынках, резко возрастает цена вагона", — сказал Гусак.

По его словам, некоторые грузоотправители из-за такой ситуации на железной дороге вообще не могут перевезти свою продукцию.

"Те, кому срочно потребовалось что-то перевезти, сталкиваются с большими проблемами. И то ли невозможностью вообще получить вагоны, то ли с резким удорожанием", — объяснил Гусак.

Он также высказал уверенность, что инициатива списывать вагоны по возрасту, которую продвигает министерство инфраструктуры, только усугубит ситуацию на рынке логистики.

"Это (списание вагонов – Ред.) коснется всех направлений. Поэтому Минюст подчеркнул, что данный приказ должен быть согласован с общим представительским органом работодателей, и общим представительским органом профсоюзов. Там подавались компромиссные предложения. И мы рассчитываем, что наконец-то эти компромиссные предложения будут услышаны", — резюмировал Гусак.

Ранее в ЦТС сообщили, что в последние месяцы оборот грузовых вагонов на железной дороге вырос до рекордных значений, что негативно сказывается на работе бизнеса, и отметили необходимость срочного проведения реформы компании, а также инвестиций в модернизацию инфраструктуры.

Напомним, МИУ подготовило проект Приказа, по которому грузовые вагоны будут списываться исходя не из технического состояния, а исключительно на основании нормативного возраста. Вместо них у украинских вагоностроительных заводов закажут новые вагоны на сумму более чем 100 миллиардов гривен. Это предусмотрено в Меморандуме между УЗ и заводами, который подготовили в ведомстве.

В свою очередь более 200 украинских крупнейших предприятий и ассоциаций подписали Антимеморандум, и обратились с открытым письмом к президенту Владимиру Зеленскому с призывом отменить приказ МИУ, ведь он угрожает экономической безопасности Украины