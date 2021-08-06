Обновление электросетей Черниговщины остановится, если забрать средства с инвестиций на компенсацию тарифов, – глава 'Черниговоблэнерго'

Из-за инициативы Кабинета Министров обязать облэнерго покрывать часть льготного тарифа на электроэнергию для населения инвестиции в обновление сетей остановятся.

Об этом заявил генеральный директор "Черниговоблэнерго" Михаил Ильницкий.

Он отметил, что состояние изношенности сетей области – 68%. Из-за этого жители сельской местности проводят до 2000 мин в год без света, а города – около 700 минут. Для сравнения в странах Балтии эти показатели не превышают 100 минут в год.

"Электрические сети должны быть надежными и гибкими. А украинские сети настолько устаревшие, что, порой не выдерживают сильного дождя, постоянно происходят аварии. Мы еле можем сдерживать шквал звонков, жалоб от потребителей", ̶ отметил Ильницкий.

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По его словам, именно благодаря увеличению инвестиций через RAB-тариф, уже в 2021 году "Черниговоблэнерго" начало реконструкцию самых проблемных 20 линий напряжением 10 кВ именно в тех местах, где продолжительность отключений достигает 2000 мин в год.

"После обновления сетей продолжительность отключения клиентов на этих участках уменьшится в 10 раз", – заявил Ильницкий.

В 2021 году "Черниговоблэнерго" получило возможность обновлять сети и уменьшать их аварийность благодаря принятию стимулирующего регулирования – RAB-тарифа.

"Компания разработала долгосрочный план развития, он позволит улучшить показатели качества в 8 раз, время отключения сократится до 300 минут", ̶ отметил гендиректор "Черниговоблэнерго".

Вместе с тем ни этих улучшений, ни последующего обновления может не состояться, поскольку правительство хочет забрать средства с инвестиционной программы на компенсацию тарифов для населения.

"Во-первых, это нарушает законодательство. Во-вторых, уже по предварительным расчетам мы понимаем, что размер" компенсации тарифа "будет больше, чем инвестиции по стимулирующему тарифообразованию. Мы не сможем обновлять сети, так как "Черниговоблэнерго" ждут убытки", – отметил Ильницкий.

Напомним, 2 августа появилась информация, что Кабмин планирует еще снизить тарифы на электроэнергию для населения за счет снижения затрат на ремонты оборудования и линии электропередачи, 70% которых и так находятся в аварийном состоянии.

Потери в украинских электросетях превышают 10%, что обходится потребителям в 20 млрд грн ежегодно.

На сегодня тариф на электроэнергию для бытовых потребителей составляет 1,68 грн / кВт при рыночной цене более 4 грн / кВт.ч. Тариф на электроэнергию в Украине остается в 4 раза ниже, чем в странах Европы и не пересматривался с 2017 года. За счет отказа от ремонтов сетей, правительство может снизить тарифы до 1,44 грн / кВт.ч.

По данным Государственной службы статистики, средняя платежка за электроэнергию в Украине не превышает 10% всех расходов домохозяйств на оплату жилищно-коммунальных услуг. 80% занимает плата за услуги централизованного отопления и природный газ.

Для решения проблем аварийности электросетей в 2020 году НКРЭКУ приняло решение о RAB-регулировании. Цель – увеличить инвестиции в замену и обновление электрических сетей.