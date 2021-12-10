Новая экспортная пошлина на металлолом в €180/т вступила в силу: опубликован закон

Газета Верховной Рады "Голос Украины" опубликовала закон №1931-IX "О внесении изменений в Закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2021 год", который закрепляет порядок распределения средств на 2021 год. Он также вносит изменения в Заключительные положения закона Украины "О внесение изменений в некоторые законы Украины об уменьшении дефицита лома черных металлов на внутреннем рынке".

Таким образом, согласно Указу президента от 10.06.1997 №503/97 новая пошлина на экспорт металлолома в размере €180 за тонну официально вступила в силу.

Напомним, повышение экспортной пошлины на металлолом поддержали на заседании парламента 2 декабря 242 народных депутата. При этом ранее Министерство экономики разработало и подало на рассмотрение Кабинета министров законопроект о повышении экспортных пошлин до €200/т. Однако 10 ноября Кабмин вернул этот документ Минэкономики.

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Металлурги с середины года выступали за запрет экспорта металлолома до конца 2023 для сохранения стабильной работы отечественных предприятий. В свою очередь, ассоциации участников рынка ломозаготовки были против этой инициативы. В частности, "УАВтормет" настаивала на проведении объективной экспертизы влияния этого запрета на рынок ломозаготовки.

За последние несколько лет в Украине действовала пошлина на экспорт металлолома €58/т. В мае 2021 года президент Владимир Зеленский подписал закон №1419-IX о продлении пошлины еще на пять лет – до 15 сентября 2026 года.

Напомним, что объемы ломозаготовки в Украине в январе-ноябре выросли на 36,6% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года – до 3,78 млн т. Экспорт металлолома за 11 месяцев составил 547,5 тыс. т, тогда как за аналогичный период прошлого года было экспортировано всего 33 тыс. т.