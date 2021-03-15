НКРЭКУ толкает энергорынок в новый кризис, – нардеп

Украина готовится ограничивать производство электрической энергии на АЭС и из возобновляемых источников, сохраняя при этом возможность для импорта тока из России и Беларуси.

Об этом заявила народный депутат ("Слуга народа") Людмила Буймистер.

"Сегодня после двухдневной паузы в Украине опять восстановлен импорт из Беларуси. Еще вчера системный оператор предупреждал украинские атомные электростанции о возможных ограничениях, а сегодня мы закупаем ток по атомной электростанции в Беларуси. Выходит на выходных Украина готова останавливать собственные АЭС, чтобы с понедельника открыть импорт ", - сообщила нардеп.

С начала года только прямые убытки украинских производителей от импорта российского тока составили 900 млн гривен

"В целом потери энергосистемы от импорта уже достигают миллиардов гривен. Энергорынок на пороге нового кризиса, в который его толкает некомпетентен регулятор.Который раз призываю СНБО вмешаться в ситуацию и остановить поставки российской электроэнергии в Украине", - подчеркнула Буймистер.

Напомним, Украина возобновила импорт российской электроэнергии с января 2021 года. За первые два месяца было импортировано почти 600 млн кВт часов на сумму 900 млн грн.

Поставки осуществляются как напрямую из России, так и в обход через Беларусь. Основным импортером тока из Беларуси стала компания "Днепросталь-Энерго" Виктора Пинчука.