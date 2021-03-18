НКРЭКУ покрывает коррупционные схемы компаний-спекулянтов, – Омельченко

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг покрывает коррупционные схемы и манипуляции на рынке электроэнергии, предоставляя необоснованные преференции различным компаниям-спекулянтам.

Об этом сообщил директор энергетических программ "Центра Разумкова" Владимир Омельченко.

"Вместо того, чтобы идти в сторону либерализации рынка и использовать лучшие европейские практики нынешний состав Регулятора покрывает схемы на рынке и уходит глубже в ручное регулирование создавая преференции отдельным игрокам рынка и улучшает условия для трейдеров-спекулянтов. Такие действия идут в разрез с подходом ЕС в части либерализации и создании конкурентного рынка электроэнергии", - сообщил эксперт.

Соответствующий подход к регулированию привел к тому, что более 70% опрошенных "Центром Разумкова" экспертов, представителей бизнеса и бытовых потребителей, считают НКРЭКУ неэффективным и коррумпированным органом.

"В таких условиях совершенно неудивительно, что согласно соцопроса Центра Разумкова - Регулятору доверяют эксперты, лицензиаты и населения на уровне статистической погрешности. В основном, более чем на 70% опрошенные считают, что этот орган корупционный/непрофессиональный и политически заангажированый", - добавил эксперт.

Ранее сообщалось, что по выводам рабочей группы Временной следственной комиссии Верховной Рады, именно НКРЭКУ является ответственным за кризис на энергетическом рынке 2020-2021 годов, который привел к остановке 95% шахт, миллиардных убытков государственных компаний и возникновению долгов на энергорынке.