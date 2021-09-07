НКРЭКУ может лишить производителей элекроэнергии средств на закупку угля перед отопительным сезоном, – эксперт

Отмена нижнего price cap на внутрисуточном рынке электроэнергии (ВСР) спровоцирует падение цен производителей и скажется на возможности закупать уголь при подготовке и прохождении отопительного сезона.

Об этом заявил директор энергетических программ "Центра Разумкова" Владимир Омельченко в Facebook.

"Регулятор не оставляет планов отменить требование участникам рынка в своих заявках на торги на ВСР указывать цену на э/э не меньше от значения 100,5% от цены РСВ. И это в условиях, когда решение доказывает свою результативность на практике – запасы угля медленно, но растут, благодаря стабильным ценам. Что это означает на практике? Падение цены на РСВ и возвращения манипуляций и схем по торговле воздухом", – отметил эксперт.

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Он отметил, что такое решение НКРЭКУ приведет к снижению покупательной способности генерирующих компании, дестабилизирует ситуацию на энергорынке и будет способствовать импорту электроэнергии из России и Беларуси.

"Это решение запускает на рынке эффект домино. Оно разрушает экономику только установленной цены на украинском рынке: все еще низкой, но рыночной. Цены, которая позволила запустить импорт угля в Украину из Польши, США, Казахстана и улучшить динамику по наполнению складов топливом. Отмена price cap на внутрисуточном рынке фактически подрывает хрупкую конструкцию, которая сегодня обеспечивает генерирующие компании практически бесценным ресурсом к зиме. Это шаг назад и отказ от либерального рынка", – подчеркнул эксперт.

Напомним, в мае-июле из-за резкого обвала цен ТЭС и ТЭЦ не имели возможности покупать уголь в полном объеме, что привело к снижению запасов топлива. В августе ситуация исправилась и ТЭС начали активно контрактовать новые объемы угля, в том числе по импорту.