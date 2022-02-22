'Наш край' предложил направить гуманитарную помощь жителям украинского Донбасса

Правительство должно срочно обеспечить дополнительное финансирование и направить гуманитарную помощь мирным жителям вдоль линии разграничения, которые уже страдают от эскалации военного конфликта. Об этом во время выступления в Верховной Раде заявил сопредседатель партии "Наш край", народный депутат Украины Сергей Шахов.

"8 лет горит Донбасс. Вчера произошло чрезвычайное событие. Я прошу поднять вопрос "Серой зоны Донбасса" и отселение людей из "Серой зоны Донбасса". Людям нужна гуманитарная помощь. Вчера в Счастье и половине Луганской области не было ни света, ни тепла. Мы не можем покинуть наших людей. Донбасс – это Украина и мы должны позаботиться о наших людях. Мы должны немедленно организовать гуманитарную помощь украинцам Донбасса. Люди в беде!", — заявил сопредседатель "Нашего края".

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По словам избранника, в прифронтовом городе Счастье в результате обстрелов со стороны боевиков ЛНР полностью остановила работу Луганская теплоэлектростанция. Сегодня в трансформатор на территории ТЭС попал снаряд, произошло возгорание. По словам Шахова, Счастье осталось полностью без электро-, водо- и теплоснабжения. Такая же ситуация во Врубовке. Там люди сидят в бомбоубежищах без электричества и газа. Доступ к восстановлению пока нет, поскольку обстрелы не утихают. Учитывая опасную ситуацию, власти должны срочно рассмотреть возможность эвакуации мирных людей.