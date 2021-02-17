Нардепы в 2020 году потратили на служебные авто 2,5 млн грн: кто ездил чаще всего. Инфографика

Народные депутаты в 2020 году пользовались служебными автомобилями более 8,2 тысячи часов, потратив на это свыше 2,5 млн гривен.

Об этом свидетельствуют данные, обнародованные изданием "Слово и дело". Активнее всего использовались авто в феврале, а меньше всего – в апреле-мае, вероятно из-за локдауна (чтобы посмотреть инфографику, доскролльте страницу до конца).

Так, в январе служебные машины использовали 138 нардепов (чаще всего Юрий Камельчук, Евгений Брагар, Станислав Юраш, Марина Бардина и Михаил Бондар). Они наездили 811 часов , а себестоимость использование составила 252,8 тысячи грн .

В феврале автопарком пользовались 130 депутатов (чаще всего Юрий Камельчук, Евгений Брагар, Станислав Юраш, Марина Бардина и Михаил Бондар). Они наездили 1 182 часа и потратили на это 368,3 тысячи грн.

В марте авто пользовались 130 депутатов (чаще всего Камельчук и Юраш, а также Владимир Крейденко, Сергей Нагорняк и Елена Хоменко). Наездили они 724 часа и потратили 225,6 тысяч грн .

В апреле автомобилями пользовались 62 депутата (чаще всего Евгений Брагар, Сергей Швец, Владимир Крейденко, Михаил Бондар и Максим Пашковский). Они наездили 282 часа и потратили 87,8 тысяч грн .

В мае автомобилями пользовались 82 нардепа (чаще всего Крейденко, Швец, Нагорняк, а также Олег Колев и Сергей Штепа). Они наездили 460 часов и потратили 143,4 тысячи грн.

В июне 116 нардепов наездили 782 часа и потратили на это 243,9 тысяч грн . Чаще всего пользовались Анастасия Ляшенко, Елена Хоменко, Алена Шкрум, Татьяна Грищенко и Михаил Бондар.

В июле авто пользовались 128 депутатов (чаще всего Юраш, Хоменко, Крейденко, Пашковский и Бардина). Наездили они 782 часа на 243,8 тысячи грн .

В августе служебные авто использовали меньше из-за парламентских каникул – 85 депутатов (чаще всего кроме Швеца, Нагорняка, Брагара и Юраша пользовался Алексей Гончаренко). Потрачено 123,1 тысячи грн за 395 часов.

В сентябре пользовались 128 нардепов (чаще всего Крейденко, Хоменко, а также Юлия Овчинникова, Анна Пуртова и Александр Колтунович). Потрачено 278,2 тысячи грн за 893 часа .

В октябре пользовались 100 депутатов (чаще всего Брагар, Крейденко, Юраш, Хоменко и Виталий Безгин). Потрачено 145,8 тысяч грн за 468 часов .

В ноябре авто использовали 113 депутатов (чаще всего Крейденко, Гончаренко, Александр Горенюк, Павел Мельник и Александр Качура). Потрачено 195,8 тысяч грн за 628 часов .

В декабре 123 депутата использовали служебные авто, потратив 250,4 тысячи грн за 803 часа.

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