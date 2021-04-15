'Нафтогаз' подал второй иск против 'Интерпайпа' из-за нарушений контракта

Группа "Нафтогаз" подала иск против монопольного поставщика трубной продукции компании "Интерпайп-Украина" из-за нарушения условий контракта на поставку труб.

Об этом свидетельствует определение Хозяйственного суда Днепропетровской области от 9 апреля 2021 года.

Иск был зарегистрирован 6 апреля. Согласно судебному документу, дочерняя компания "Нафтогаза" АО "Укргаздобыча" требует взыскать с поставщика труб 134 тыс. грн пени за нарушение условий контракта на поставку труб.

Суд предписал "Интерпайпу" направить письменные возражения на иск до 19 апреля.

Напомним, ранее "Нафтогаз" потребовал от "Интерпайпа" Пинчука 1,8 млн грн за поставку некачественных обсадных труб по контракту от 2019 года.

В том иске НАК обвинил "Интерпайп" в поставе 168 бракованных труб и потребовал их замены.

Напомним, "Интерпайп" Виктора Пинчука является монопольным поставщиком труб для государственной компании "Нафтогаз". С 2015 по 2020 год компания получила госконтракты на сумму 16 млрд грн.

В марте издание "РБК-Украина" опубликовало расследование, согласно которому "Интерпайп" завышал цены на трубы для "Нафтогаза" в 2-3 раза по сравнению с поставками аналогичной продукции в Россию. Для этого журналисты сравнили контракты "Интерпайпа" на идентичные трубы с "Нафтогазом" и российской компанией "Башнефть".