Наблюдательный совет УЗ до сих пор не представил ни одного плана реформ, – Бондарев

Наблюдательный совет "Укрзалізниці" за три года работы так и не смог подготовить план реформирования компании, вместе с тем на содержание и развлечения членов самого совета потрачены миллионы гривен.

Об этом заявил экс-нардеп, член комитета ВР по вопросам транспорта и инфраструктуры Константин Бондарев.

"Несмотря на то, что Наблюдательный совет в этом составе работает три года, к сожалению, мы не видим реального какого-то документа, который будет реформировать "Укрзалізницю", а также предоставлять возможности выйти из этой пропасти экономической фактически. Сегодня мы имеем не человеческий фактор в проблеме, мы имеем 60% рельсов, которые требуют вложения средств, которые требуют ремонта", – сказал Бондарев.

По его словам, несмотря на такое критическое состояние железной дороги, тратятся миллионы на содержание членов Наблюдательного совета УЗ, которые за три года продемонстрировали нулевую эффективность.

"За позапрошлый год было несколько заседаний Наблюдательного совета на теплоходе "Волна", куда закупали кетеринг на более чем 200 тыс. гривен и алкоголя на 400 тыс. гривен. Понимаете? Одно такое выездное заседание нам с вами обошлось в более 600 тыс. гривен. Ну, привыкли члены наблюдательного совета красиво жить. Хорошие зарплаты. Председателю наблюдательного совета за прошедший год мы с вами заплатили более 3,5 миллиона гривен", – рассказал Бондарев.

Депутат подчеркнул: Наблюдательный совет УЗ тормозит реформу компании и, по его мнению, все ее члены должны быть уволены.

"Именно Наблюдательный совет сегодня стопорит реформы, ничего не делает уже третий год. Я лично уже ставил несколько раз вопрос по поводу того, что этот Наблюдательный совет надо изменить. Потому что я не понимаю, какие функции вообще у них есть, и зачем они", – подытожил Бондарев.

Ранее экономический эксперт Борис Кушнирук заявил, что скандалы вокруг Наблюдательного совета "Укрзалізниці", на содержание которого тратятся миллионы, дискредитируют реформу корпоративного управления.

Напомним, экс-депутат Борислав Береза недавно обнародовал информацию, что на питание членов Наблюдательного совета УЗ компания потратила более 2 млн грн и еще 5 млн грн на их перелеты. Кроме того, по данным Березы, для членов наблюдательного совета организовывался отдых на теплоходе "Волна", стоимость одного такого мероприятия превышала 600 тыс.

Как сообщают СМИ, члены Наблюдательного совета "Укрзалізниці" получают зарплаты от 300 до 500 тыс. грн. на месяц.