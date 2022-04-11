На восстановление Сумщины направят четверть миллиарда гривен из Госбюджета, – Живицкий

Сумская область получит из резервного фонда госбюджета 250 миллионов гривен. Эти средства потратят на восстановление инфраструктуры, поврежденной в результате действий российских военных, которые под напором ВСУ сбежали из региона.

Об этом сообщил глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий на своем канале в Telegram в воскресенье, 10 апреля. Он отметил, что в первую очередь деньги будут направлены на ремонт инженерных сетей и систем для восстановления тепла, газа, воды, электроэнергии.

Кроме того, часть четверти миллиарда гривен пойдет на разбор разрушений, ремонт кровель, замену окон и дверей, ликвидацию выбоин на дорогах и другие первоочередные нужды.

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Живицкий также отметил, что все структуры сейчас работают для восстановления области от последствий наступления фашистской армии России.

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Кабмин направил из резервного фонда первый миллиард гривен на восстановление освобожденных от российских войск территорий. Денежные средства пойдут на ликвидацию последствий военных действий и первоочередного восстановления инфраструктуры в освобожденных областях севера Украины. Больше всего средств получит Киевская область – 400 млн грн.

По словам чиновника, это только первый этап выделения средств.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Министерстве инфраструктуры сообщили, что на восстановление каждого путепровода, разрушенного в Киевской области, потребуется не менее 2-3 месяцев. Движение по уничтоженной трассе "Киев-Чоп" планируют возобновить уже через несколько недель