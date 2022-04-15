На свободных территориях Донеччины засеяно 22% полей, – ОВА

Несмотря на боевые действия, в Донецкой области активно проходит посевная кампания. По состоянию на сегодняшний день уже засеяно 22% нив на свободной территории области, сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.

Сейчас проходит сев ранних зерновых и зернобобовых культур. Также проведен уход и подкормка минеральными удобрениями посевов озимых зерновых культур и озимого рапса под урожай 2022 года.

"Всего на этот озимый сезон в Донецкой области было засеяно 394,9 тысяч га культур, из них около 200 тысяч – на территориях, не охваченных боевыми действиями на 14 апреля. Подавляющее большинство озимых находятся в хорошем состоянии", – отметил руководитель области.

Видео дня

Параллельно сельскохозяйственные предприятия занимаются обработкой почвы для посева пропашных культур (подсолнечник и кукуруза).

"Благодарю всех, кто в таких тяжелых условиях заботится о том, чтобы украинцы всегда имели еду на столе. Это невозможно переоценить!", – сказал Кириленко.

Напомним, ранее министр инфраструктуры Александр Кубраков сообщил, что в текущем году неправительственная организация World Central Kitchen будет помогать аграриям в проведении посевной.