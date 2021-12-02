На Северном ГОКе Метинвеста запустили крупнейший проект в горнодобывающей отрасли Украины. Фото

На Северном ГОКе группы "Метинвест" запустили второй пусковой комплекс циклично-поточной технологии (ЦПТ). Это - один из самых масштабных проектов в горнодобывающей отрасли в истории независимой Украины.

Общие инвестиции в строительство комплекса составили около 200 млн долларов. Об этом сообщили в пресс-службе "Метинвеста".

Проект расположенный в Первомайском карьере комплекс ленточных конвейеров. Рудный тракт там ввели в эксплуатацию еще в 2016 году, теперь же запускают скальный. Так, после дробления горная масса попадает на комплекс конвейеров, где за 16 минут проходит путь длиной 2,3 км. На поверхности карьера руда и скала перегружаются на железнодорожный транспорт.

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Теперь руду и скальную породу будут транспортировать с 300-метровой глубины на поверхность карьера два тракта производительностью 40 млн тонн горной массы в год.

"Введение в эксплуатацию новых комплексов позволит повысить производительность и снизить затраты, что улучшит позиции "Метинвеста" на мировых рынках железорудной продукции", — заявил гендиректор группы Юрий Рыженков.

Отмечается, что запуск комплекса ЦПТ сделает добычу железорудного сырья эффективнее и поможет снизить затраты на производство концентрата. Так, сокращается расстояние перевозки пустой породы и уменьшается количество перегрузочных пунктов.

Кроме того, этот проект еще и экологический: конвейеры позволяют быстрее доставлять горную породу из карьера, за счет чего снижается техногенная нагрузка на окружающую среду.

"Внедрение новых технологий, повышающих эффективность производства и снижающих себестоимость добычи руды – это ключевой фактор конкурентоспособности нашей продукции", - заявил гендиректор Северного горно-обогатительного комбината Андрей Скачков.

Он отметил, что после запуска ЦПТ в Первомайском карьере можно будет стабильно добывать 23 млн тонн руды в год. Кроме того, благодаря новому комплексу улучшатся условия и уровень безопасности труда горняков.

"За счет применения современных аспирационных технологий и сокращения времени работы двигателей карьерных самосвалов снижаем нагрузку на окружающую среду", - подытожил Скачков.

Напомним, в конце лета новый тракт комплекса рудной циклично-поточной технологии стоимостью около 50 млн долларов запустили на Ингулецком ГОКе.

Северный ГОК – одно из крупнейших горнодобывающих предприятий Европы по производству железорудного концентрата (более 13 млн тонн в год) и окатышей (около 8 млн тонн в год).