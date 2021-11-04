Минюст призвали не согласовывать повышение тарифа на железнодорожные перевозки

Проект приказа Министерства инфраструктуры, повышающий тарифы на грузовые железнодорожные перевозки, нарушает Закон "Об основах государственной регуляторной политики в сфере хозяйственной деятельности", поэтому ему должно быть отказано в государственной регистрации. Об этом говорится в открытом письме в адрес министра юстиции Украины Дениса Малюськи от Ассоциации Известковой Промышленности (АВП).

Как говорится в письме, МИУ как разработчик проекта Приказа о повышении тарифов, приобщил к нему Анализ регуляторного влияния. Но этот анализ имеет столько неточностей, что можно говорить о полном его отсутствии.

"Статья 25 ЗУ "Об основах государственной регуляторной политики в сфере хозяйственной деятельности" предусматривает, что орган юстиции имеет основания отказать в государственной регистрации регуляторному акту, в частности, в случае отсутствия анализа регуляторного влияния", — напомнили в Ассоциации.

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В письме приводится исчерпывающий список неточностей в Анализе регуляторного влияния. В частности, приведенная в нем информация дублирует информацию, подаваемую ведомством в предыдущем Приказе о повышении тарифов. Это свидетельствует о том, что имеющиеся у УЗ проблемы не решились, а значит, – очередной раз повышать тарифы нет смысла.

"В конечном итоге, это может привести к негативной практике регулятора повышать тарифы на грузовые железнодорожные перевозки без надлежащего обоснования в любое время и без доказанной необходимости", — подчеркнули в АВП.

Кроме того, в Анализе не раскрыты основные вопросы соответствующего регулирования: нет данных о себестоимости грузовых перевозок и их рентабельности. Соответственно нет возможности подтвердить или опровергнуть достоверность приведенных разработчиком аргументов в пользу повышения тарифов.

"Также документ противоречит статье 4 Закона Украины "Об основах государственной регуляторной политики в сфере хозяйственной деятельности". В частности, в нем нивелируются принципы целесообразности, адекватности, эффективности и сбалансированности. То есть, проектом не доказано, как повышение тарифов отразится на субъектах хозяйствования, гражданах и государстве", — указали в ВПА.

Также в Анализе отсутствуют источники аналитических данных, не оценены альтернативные способы достижения целей и отсутствуют какие-либо данные относительно общего экономического и социального эффекта от принятия.

"Проект обременителен для бизнес-среды, поскольку предусматривает существенное повышение тарифов на железнодорожную перевозку грузов без анализа экономических последствий для всех без исключения участников соответствующего процесса. В итоге он направлен на увеличение доходов АО "Укрзалізниця", которое занимает монопольное (доминирующее) положение на рынке перевозки грузов железнодорожным транспортом и не учитывает в полной мере все негативные последствия для многих предприятий других отраслей экономики", — подчеркнули в Ассоциации.

Учитывая все указанные недостатки и учитывая негативные экономические и социальные последствия для Украины, Ассоциация призвала главу Минюста Дениса Малюску отказать проекту о повышении тарифов в государственной регистрации.

Как известно, Министерство инфраструктуры планирует повысить тарифы на перевозку грузов 1-го класса на УЗ на более чем 30%. Однако впоследствии ведомство предложило повысить этот тариф для грузов 1-го класса еще на 9%. Таким образом стоимость доставки этих грузов станет дороже на 41%. Всего за последние 5 лет стоимость грузоперевозок выросла более чем на 200%.

В свою очередь, в ОП "Укрметаллургпром" отметили, что такое повышение тарифов приведет к углублению кризиса в угольной и энергетической отрасли и удорожанию электроэнергии для всех украинцев, что недопустимо – учитывая, в какой сложной энергетической ситуации Украина оказалась в этом году.