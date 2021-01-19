Минэнерго ускорит отграничения от энергосистем России и Беларуси, – Витренко

Украина должна срочно отсоединиться от энергосистемы России и Беларуси и присоединиться к энергосистеме ENTSO-E.

Об этом сообщил и.о. министра энергетики Юрий Витренко в эфире телеканала " Украина24 ".

"Импорт из Белоруссии и РФ имеет политический и геополитическое измерение. Этого не нужно допускать и нужно срочно отсоединяться от энергосистемы Беларусь и Россия, присоединяться к европейской системе. Потому что действительно, когда мы присоединены к системе Беларусь и РФ, мы всегда должні ждать какой-то диверсии, когда мы например, нужна электроэнергия, есть какие-то перетоки, оно не будет работать ", - сообщил и.о. министра.

Он отметил, что по плану интеграции, уже в 2022 году энергосистема Украины должна перейти на работу в автономном режиме.

"То есть уже технической возможности не будет для импорта с Белоруссией и РФ. Я сейчас стараюсь это ускорить. И как я говорил, мне кажется, что нужно было делать это раньше", - добавил и.о. министра.

Напомним, Украина взяла на себя обязательства интегрироваться в энергосистему ENTSO-E в 2023 году.

3 января 2021 Украина возобновила импорт электроэнергии из Беларуси. Предыдущий импорт тока из Беларуси и России, который осуществлялся с октября 2019 по март 2020 года, привел к крупнейшему в истории независимости кризису на энергорынке.