Минэнерго предложило снизить тариф для населения, отказавшись от ремонта электросетей

Кабинет министров может снизить тариф на электроэнергию для населения на 24 коп./КВт ч до 1,44 грн/кВт.ч за счет изъятия у облэнерго средств по ремонту электрических сетей.

Об этом говорится в проекте постановления, разработанного Министерством энергетики, которое есть в распоряжении РБК-Украина. По данным журналистов, проект будет рассмотрен на заседании 6 августа.

Льготный тариф 1,44 грн/кВт.ч будет действовать для всех категорий потребителей независимо от уровня дохода и потреблении до 30 апреля 2022 года.

Финансировать льготный тариф предложено как за счет государственных компаний "Энергоатом" и "Укргидроэнерго" так и за счет средств, предназначенных для ремонта линий электропередачи.

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НАЭК "Энергоатом" будет обязан продавать электроэнергию по 15 коп./КВт.ч, "Укргидроэнерго" – по 1 коп./КВт.ч, а все облэнерго компенсировать разницу между рыночной ценой на электроэнергию и льготным тарифом за счет своих инвестиционных программ.

Напомним, 2 августа появилась информация, что Кабмин планирует еще снизить тарифы на электроэнергию для населения за счет снижения затрат на ремонты оборудования и линии электропередачи, 70% которых и так находятся в аварийном состоянии.

Потери в украинских электросетях превышают 10%, что обходится потребителям в 20 млрд грн ежегодно.

На сегодня тариф на электроэнергию для бытовых потребителей составляет 1,68 грн/кВт при рыночной цене более 4 грн/кВт.ч. Тариф на электроэнергию в Украине остается в 4 раза ниже, чем в странах Европы и не пересматривался с 2017 года. За счет отказа от ремонтов сетей, правительство может снизить тарифы до 1,44 грн/кВт.ч.

По данным Государственной службы статистики, средняя платежка за электроэнергию в Украине не превышает 10% всех расходов домохозяйств на оплату жилищно-коммунальных услуг. 80% занимает плата за услуги централизованного отопления и природный газ.

Для решения проблем аварийности электросетей в 2020 году НКРЭКУ приняло решение о RAB-регулировании. Цель – увеличить инвестиции в замену и обновление электрических сетей.