Минэкономики призвало западные энергокомпании разорвать отношения с Россией

Министерство экономики Украины обратилось с письмом к крупным западным энергетическим компаниям и призвало их прекратить работать в России из-за ее нападения на Украину.

Об этом говорится в письме Министерства экономики Украины в ряд иностранных компаний.

"Обращаемся к вашей компании с просьбой прекратить любую предпринимательскую и экономическую деятельность со страной-агрессором и таким образом поддержать украинский народ и мирное будущее мира", - говорится в письме.

Ранее аналогичный призыв звучал от крупнейших украинских энергокомпаний - "Нафтогаза", ДТЭК и "Укрэнерго".

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В министерстве подчеркнули, что активная позиция компаний по разрыву любых связей со страной-агрессором и осуждение российского нападения на Украину станет подтверждением их ответственности перед обществом и преданности идеалам мира и гуманизма.

Так, Минэкономики отправило письма руководству компаний Uniper SE, Vitol, Trafigura Group, Gasum Energy Company, Geoplin, Glencore, INCO Engineering, CEEnergy Zrt, OLKO Maschinentechnik, Schaeffler Group, Prvo plinarsko društvo d.o.o., Slovenský plynárenský priemysel, SMT Scharf GmbH и TechnipFMC plc.

Напомним, ранее группа ДТЭК, НАК "Нафтогаз Украины" и НЭК "Укрэнерго" запустили совместный проект Stop Bloody Energy, в рамках которого призывают западные компании прекратить сотрудничество с РФ в топливно-энергетической сфере.