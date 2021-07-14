Метинвест за 15 лет инвестировал в экопроекты $3,5 млрд, – Рыженков

Международная вертикально интегрированная горно-металлургическая группа компаний "Метинвест" инвестировала в реализацию экологических проектов 3,5 миллиарда долларов за последние 15 лет.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на международном форуме в Киеве "Декарбонизация стальной индустрии: вызовы для Украины" сообщил генеральный директор компании "Метинвест" Юрий Рыженков.

"Тема экологии и декарбонизации сейчас крайне важна как для всего мира, так и для Украины, и она будет основной в ближайшие 20-30 лет", – сказал он.

"При этом, прошлый год по инвестициям был рекордным - около 200 млн долл", – добавил Рыженков.

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Компания "Метинвест" выступила генеральным партнером организованного форума.