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Метинвест за 15 лет инвестировал в экопроекты $3,5 млрд, – Рыженков
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Международная вертикально интегрированная горно-металлургическая группа компаний "Метинвест" инвестировала в реализацию экологических проектов 3,5 миллиарда долларов за последние 15 лет.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом на международном форуме в Киеве "Декарбонизация стальной индустрии: вызовы для Украины" сообщил генеральный директор компании "Метинвест" Юрий Рыженков.
"Тема экологии и декарбонизации сейчас крайне важна как для всего мира, так и для Украины, и она будет основной в ближайшие 20-30 лет", – сказал он.
"При этом, прошлый год по инвестициям был рекордным - около 200 млн долл", – добавил Рыженков.
Компания "Метинвест" выступила генеральным партнером организованного форума.