Метинвест делает все возможное, чтобы спасти население Мариуполя, – Рыженков

В Мариуполе гуманитарная катастрофа: запасы еды, воды и медикаментов кончились, люди сидят в подвалах без тепла и света. Группа Метинвест Рината Ахметова и Вадима Новинского пытается доставить товары первой необходимости в Мариуполь и увезти людей, но россияне продолжают обстрелы города и не дают открыть "зеленый коридор". Об этом заявил генеральный директор Группы Метинвест Юрий Рыженков.

По его словам, враг целенаправленно уничтожил подстанции и Мариуполь уже неделю без света, воды и тепла. Нет пищи, воды, лекарств, и все это – под непрерывными обстрелами. Блокадой Мариуполя враг устраивает настоящий геноцид украинского народа.

"Мы непрерывно делаем попытки доставить гуманитарный груз в Мариуполь и вывезти людей, но пока наши машины не пропустили – коридору враг нам не дает. Но мы верим в то, что здравый смысл возобладает. Там тысячи тысяч детей, женщин и пожилых людей". , инвалидов, замерзающих от холода и голода!", - заявил Рыженков.

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Он также заверил, что группа Метинвест будет и дальше помогать украинцам — компания развернула гуманитарный фронт, а также помогает территориальной обороне Украины.

"Во всех городах Украины, где сохраняется относительное спокойствие, группа Метинвест подготовила почти 4000 мест для тех, кто будет эвакуирован. Компания закупила еду, лекарства и все необходимое для первой помощи людям. Все бизнесы SCM объединились ради одного – помочь выжить людям в этой страшной войне", – рассказал Рыженков.

Ранее группа Метинвест выделила 10 миллионов евро на закупку средств защиты для территориальной обороны Украины. На эти деньги закупят бронежилеты, каски и аптечки для украинских бойцов.

Фонд Рината Ахметова передал более 40 тысяч единиц медикаментов для экстренной помощи передал больницам Запорожской области. Это, прежде всего, антисептики, антибиотики, средства для обработки ран и многое другое.