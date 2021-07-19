Металлурги и горняки обратились к Зеленскому из-за приказа о повышении железнодорожных тарифов

Федерация металлургов и Профсоюз металлургов и горняков призывают Президента Владимира Зеленского рекомендовать Министерству инфраструктуры Украины отозвать Проект Приказа "О внесении изменений в Коэффициенты, применяемые к тарифам Сборника тарифов на перевозку грузов железнодорожным транспортом в пределах Украины и связанные с ними услуги" как, что не является экономически обоснованным и будет иметь крайне негативные последствия для экономики уже с 2022 года.

Об этом сообщается в соответствующем письме.

По словам металлургов, стремительное повышение тарифов приведет к дополнительным расходам всех грузовладельцев на 2 млрд грн уже в 2021 году и еще на 10 млрд грн - в 2022 году.

"Как следствие, ведущие украинские экспортеры (ГМК и АПК) значительно ухудшат свои конкурентные позиции на рынках сбыта, возрастет себестоимость строительства и цены на жилую и коммерческую недвижимость, возрастет стоимость энергоносителей, цены и тарифы на услуги ЖКХ, состоится очередная переориентация грузов на автотранспорт и дальнейшее разрушение автодорог (частично восстановленных программой президента Украины "Большая стройка"), стимулируется инфляция, падение ВВП и дефицит государственного и местных бюджетов ", - говорится в письме.

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Кроме того, ни Министерство инфраструктуры, ни "Укрзализныця" не предоставили соответствующего экономического обоснования.

"В анализе регуляторного влияния проекта не отражены главные вопросы соответствующего регулирования, а именно себестоимость и рентабельность грузовых перевозок по видам и классам грузов. Тезисы об убыточности грузовых перевозок весьма сомнительны, поскольку именно за счет рентабельных грузовых перевозок уже много лет осуществляется кросс-субсидирование действительно убыточных пассажирских перевозок (- 13 млрд грн по итогам 2020 года). Также "Укрзализныцей" не был предоставлен финансовый план по грузовым перевозкам, где были бы отражены убытки и необходимость в повышении тарифов. Не было публичного обсуждения долгосрочной инвестиционной программы "Укрзализныци" и конкретных проектов, которые должны быть реализованы. Также следует учитывать, что после предыдущего повышения тарифов выполнения плана капитальных инвестиций госмонополии составило только 51%", - добавляется в письме.

По словам металлургов и горняков, министерству инфраструктуры Украины и "Укрзализныци" необходимо сосредоточить усилия на улучшении финансового состояния "Укрзализныци" путем реализации внутренних резервов (оптимизация расходов, прекращение коррупции при закупках), прекращении кросс-субсидирования пассажирских перевозок за счет грузовых, с компенсацией убытков из государственного и местных бюджетов, уменьшении налоговой нагрузки на "Укрзализныцю".

Согласно ему, предлагается повысить тарифы на перевозку грузов внеклассной группы, 1-го класса и 2-го класса: установить тарифы для грузов внеклассной группы на ныне действующем уровне для грузов 1-го тарифного класса; увеличить тарифы на перевозку нынешней группы грузов 1-го тарифного класса на 8% с 01.09.2021 и еще на 20,4% с 01.01.2022; увеличить тарифы на перевозку грузов 2-го тарифного класса на 8% с 01.09.2021 и еще на 6,5% с 01.01.2022.

Как сообщалось, "АрселорМиттал Кривой Рог" выступил против повышения тарифов на железнодорожные перевозки. По мнению одного из крупнейших клиентов железнодорожного монополиста, прежде чем повышать тарифы на грузовые перевозки, "Укрзализныця" должна показать их структуру. Необходимость повышения тарифов вызвана дотированием пассажирского сегмента. Поэтому "Укрзализныця" должна прежде всего провести реформы и выделить различные компании: пассажирскую и грузовую.

Аналогичное мнение высказала в письме к премьер-министру Денису Шмыгалю Федерация работодателей топливно-энергетического комплекса Украины. Соответствующая инициатива МИУ приведет к общему кризису в угольной и энергетической отраслях.