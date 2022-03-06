Медикаменты первой необходимости уже в Краматорске – Фонд Рината Ахметова

В Краматорск прибыли лекарства и медицинские средства первой необходимости больниц Донецкой области. Это 20 тысяч единиц с антисептиками, антибиотиками, средствами для обработки ран и другими медицинскими средствами. Их из Днепра доставил Фонд Рината Ахметова. Список нужного определили совместно с Министерством здравоохранения Украины.

Это уже вторая партия лекарства, которую предоставляет Фонд Рината Ахметова в рамках помощи для Минздрава. Первые 100 тысяч единиц медикаментов уже были направлены в больницы Киевской области, в городах и поселках которой сейчас гуманитарная ситуация катастрофическая.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней". За 16 лет работы Фонд Рината Ахметова помог выжить 8 млн. человек, из них 3.5 млн. были спасены на Донбассе.