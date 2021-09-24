Ломом по экономике: почему мы подыгрываем своим конкурентам на мировом рынке

Не только сенсационная цена на газ, но и ажиотажный спрос на металлолом в мире стали символами перекоса "ковидной экономики". Практически все страны-доноры сырья плотно закрылись, и только Украина удивляет доступность своего "ломового" экспорта. В отличие от других, мы не защищаемся, не заботимся об интересах национального производителя и, самое удивительное, подыгрываем своим конкурентам.

С января 2021 года стремительно растет вывоз украинского металлолома, который является стратегически важным сырьем для производства стали. По данным Государственной таможенной службы, в январе-августе 2021 года экспорт вырос в 20 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 410,43 тыс. тонн. В денежном выражении имеем беспрецедентный рост в 29,5 раза, – до $157,15 млн.

Вынужденного снижения производства металлургам удалось избежать лишь благодаря накопленным ранее запасам лома. Однако эти запасы быстро сокращаются: с 350 тыс. тонн в январе 2021-го до менее, чем 130 тыс. тонн в августе. Это на грани технологического минимума. Поэтому, если вымывание сырья не будет остановлено, выплавка стали в Украине резко сократится. Первые остановки производственных заводов, по данным Ассоциации "Укрметаллургпром", уже начались.

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Вместе с сокращением производства сократятся и поступления в бюджет, и экспортная выручка. Дело в том, что вся цепочка операций с ломом, начиная от заготовки и заканчивая экспортом, дает в несколько раз ниже доходов в бюджет, чем производство готовой продукции. Рост металлургии на 8% позволил только в первом полугодии 2021-го заплатить налогов больше, чем за весь 2020 год.

Теперь ситуация меняется на прямо противоположную. По прогнозам специалистов, в условиях дефицита сырья (т.е. металлолома) Украину ожидает снижение производства стали на 5 млн. тонн в год; падение ВВП на 2,4%; потеря валютных поступлений в размере $1,4 млрд и недополучение налоговых поступлений в 19 млрд грн. И все это – из-за продолжения свободного вывоза металлолома из Украины.

Почему за лом на мировом рынке идет такая борьба, резко взвинтившая цены? Можно долго рассуждать о причинах – тут и удовлетворение отложенного спроса после кризисного периода 2020 года; и стремление производителей перейти на менее вредные для экологии виды сырья, и введение ограничений на экспорт лома целым рядом стран. Но факт остается фактом: если в 2019 году тонну лома на мировом рынке продавали за $230-260, то сейчас, в августе-сентябре - $470-500.

При этом, металлолом крайне удобный для манипуляции товар: экспортеры декларируют заниженные цены, что позволяет им оставлять сверхприбыли от его продажи за границей. Об этом народный депутат от фракции "Слуга народа", член комитета по вопросам экономического развития Алексей Мовчан написал на своей странице в Facebook.

Он напомнил: еще в апреле Верховная Рада приняла закон, которым продлила действие пошлины на экспорт металлолома с целью обеспечения украинской металлургической промышленности сырьем. Однако на фоне рекордного роста цен на сырье действующая пошлина (58 евро за тонну) уже совершенно не способна сдерживать его экспорт.

Действительно, если посчитать текущие и прошлогодние котировки рынка той же Турции – основного потребителя украинского металлолома – то соотношение пошлины в стоимости лома сократилась с 26,8% до 13,5%, что абсолютно нивелирует эффект от ее применения.

К тому же, по данным депутата Мовчана, цены, задекларированные экспортерами лома, в большинстве случаев составляют $300-350 за тонну, очень редко достигая $400. В то время как реальная стоимость на мировых рынках, как мы написали выше, достигает $500 за тонну. Благодаря чему только за июль этого года поставщики лома на экспорт оставили на оффшорных счетах не менее $8 млн. С которых, естественно, налогов в бюджет Украины не заплатили.

Ажиотажный спрос на украинский лом подогревают ограничения на его вывоз, введенные другими странами-экспортерами. Одними из первых запретили экспорт лома за пределы ЕАЭС Казахстан и Киргизия. Это произошло еще марте текущего года. Практически сразу Малайзия ввела 15%-ную пошлину на экспорт. В апреле вывозные пошлины в размере 15-25% ввел так же Китай.

Тунис лицензировал экспорт металлолома, а также ограничил объемы его вывоза. По пути жестких квот на экспорт пошла Колумбия. 26 июня 2021 года в РФ вступил в силу приказ о повышении пошлины на экспорт лома с 45 до 70 евро за тонну, что заметно бьет по доходам экспортеров.

В этих условия Украина становится наиболее незащищенным и доступным источником металлолома для... своих конкурентов. В частности, для Турции – крупнейшего в мире импортера этого сырья, куда в настоящее время уходит 98% всего экспорта металлолома из Украины.

При этом Турция, которая скупает украинский лом, – один из основных конкурентов Украины на мировом рынке готовой металлургической продукции. В отличие от нашего ГМК, она защищена серьезными протекционистскими мерами со стороны своего правительства. По сути, доступ украинской металлопродукции на турецкий рынок практически закрыт. При этом мы аналогичные меры не вводили.

Учитывая все обстоятельства, для нас вариант квот и пошлин уже не сработает. Мы опоздали. Единственный выход – действовать так же, как, например, ОАЭ и ЮАР в 2019-2020 гг: вводить временный запрет на экспорт металлолома.

Дискуссии о таком подходе еще с весны идут и в Европейском союзе. Ассоциация EUROFER призывает Еврокомиссию к запрету экспорта металлолома в страны, производства в которых не соответствуют европейским стандартам развития циркулярной экономики и целям Европейского зеленого курса.

Возникает вопрос: если все так очевидно, то почему экспорт лома до сих пор не ограничен? Ну, что тут сказать? Глядя на то, как проблема "забалтывается" на уровне министерств, ведомств и аппарата Кабмина, можно сделать вывод, что у ломозаготовителей серьезные связи и активные лоббистские структуры.

Так что в целом, ответ на вопросы, поставленные выше — почему Украина не заботится об интересах национального производителя и подыгрывает своим конкурентам– следует искать в плоскости миллионных доходов, осевших в сейфах теневиков, в виде черного нала, и миллионных доходов на оффшорных счетах, от которых бюджет Украины не получил ничего, кроме недополученных поступлений от металлургов, которые уже квартал как минусуют производство.