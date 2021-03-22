Литва потребовала санкций против покупателей тока Белоруской АЭС, среди них "Интепрайп" Пинчука, – экс-посол

Литва добивается введения международных санкций в отношении Белорусской АЭС и ее контрагентов, среди которых могут оказаться украинские компании-импортеры, в частности "Интерпайп" Виктора Пинчука.

Об этом сообщил бывший посол Литвы в Украине Пятрас Вайтекунас.

"Я не только очень надеюсь (на введение санкций – прим.), но я знаю, что Литва очень много работает в этом направлении. Будет ли результат – я надеюсь, что будет", - сообщил он в эфире телеканала "Украина24".

Он отметил, что цивилизованные страны не должны покупать ядерную энергию с электростанции в Островце, поскольку эта станция небезопасна.

"Мы не должны поднимать ядерную электрическую энергию из Беларуси, из Островецкой ядерной станции, потому что эта станция не безопасна. И главное – не пропускать эту электроэнергию в Европу. Нужно просто бойкотировать и блокировать это", - отметил он.

Напомним, 19 марта президент Литвы Гитанас Науседа во время выступления в Верховной Раде призвал Украину прекратить импорт электроэнергии из Белорусской АЭС.

Накануне, 18 марта о необходимости ограничения импорта заявил президент Владимир Зеленский, а на следующий день прекратить импорт пообещал и.о. министра энергетики Юрий Витренко.

Украина возобновила импорт электрической энергии из России и Беларуси в январе-феврале 2021 года. За первых два месяца, расходы на импорт превысили 900 млн грн.

Основным импортером из Беларуси выступает компания "Днепросталь-Энерго" олигарха Виктора Пинчука.