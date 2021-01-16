Курс доллара упал: сколько стоит валюта в Украине

Национальный банк Украины зафиксировал официальный курс гривни по отношению к доллару в субботу, 16 января, на отметке 28,05 грн/$.

За сутки американская валюта подешевела на 1 копейку. Об этом свидетельствуют данные НБУ.

Курс гривни по отношению к евро регулятор зафиксировал на уровне 34,01 грн/€. Таким образом, европейская валюта подорожала на 3 копейки.

Национальный банк Украины формирует курсы доллара и евро к гривне как средневзвешенный курс по операциям на межбанковском рынке за день. По официальному курсу НБУ население покупать валюту не может.

Доллар:

Покупка – 28,05 грн/$;

Продажа – 28,30 грн/$.

Евро:

Покупка – 33,76 грн/€;

Продажа – 34,25 грн/€.

2021 год – 28,12 грн/доллар;

2022 год – 27,96 грн/доллар;

2023 год – 28,10 грн/доллар;

2024 год – 28,10 грн/доллар;

2025 год – 28,10 грн/доллар.

Как писал OBOZREVATEL, в Украине до 17 января курс доллара может достичь отметки в 28,2 грн/$. Как рассказывает аналитик Roboforex Андрей Гойлов: "На следующей неделе по курсу доллара США против гривни ожидаю дальнейшую коррекцию к уровню 28,20. Единая европейская валюта к гривне, вероятно, ослабнет до отметки 34,65".