Кучеренко назвал четыре возможных варианта присвоения средств по 'зеленому' кредиту ЕС

Должностные лица ГП "Гарантированный покупатель" имеют 4 варианта присвоения средств европейских "зеленых" облигаций, каждый из которых грозит им тюремным заключением.

Об этом заявил народный депутат Украины Алексей Кучеренко.

"Разбирали вчера с юристами ситуацию с европейскими деньгами для "зеленой генерации" – 5 вариантов и почти все ведут к следователю... Пятый вариант – выполнить все по закону. Юристы, конечно, считают, что это единственный вариант",– написал он в Facebook во вторник.

Среди возможных сценариев воровства 3 млрд грн целевых "зеленых" еврооблигаций депутат назвал заморозку средств на счете Гарантированного покупателя. "Однако, как только это произойдет из тех денег, придется заплатить почти 1 млрд налогов. То есть факт присвоения кредита произойдет", — пояснил Кучеренко.

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Еще один вариант перевести средства производителей "зеленой" энергии "Укрэнерго". "На Укрэнерго их украсть будет еще легче. Однако и здесь есть момент. С такими действиями Укрэнерго может попасть в бан на западе. И как следствие все обещания об интеграции энергосистем с Европой останутся ничем", — прокомментировал сценарий народный депутат.

Кроме того, среди возможных вариантов – выплата средств Энергоатома через суд, по которому предметом иска является взыскание средств, а также непропорциональное распределение средств лишь части "зеленых" инвесторов.

По словам Кучеренко, единственный законный вариант – направить денежные средства от целевого выпуска еврооблигаций по прямому назначению, а именно на погашение долгов перед производителями "зеленой" энергии.

Напомним, 13 ноября правительство заблокировало выплату долгов перед "зелеными" инвесторами из средств целевых "зеленых" еврооблигаций под государственные гарантии.

15 ноября выплаты получили все компании, кроме одной компании – ДТЭК ВИДЕ.

ДТЭК сообщил западным кредиторам о дискриминационных действиях украинского правительства и потребовал провести расследование махинаций при распределении средств еврооблигаций.