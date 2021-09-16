Критика Запада должна убедить ВР не голосовать за закон об олигархах, – Рахманин

Критическая реакция Запада должна убедить Верховную Раду не принимать "чувствительный" проект закона об олигархах.

Такое мнение высказал народный депутат ("Голос"), член комитета ВР по вопросам нацбезопасности и обороны Сергей Рахманин.

"Законопроект, который, надеюсь, что не станет законом, хотя есть все основания считать, что за него набирается соответствующее количество голосов. Разве что реакция вменяемых людей в западном мире и возможно негативная реакция Венецианской комиссии, скажем так, заставит пересмотреть эту точку зрения", – заявил Рахманин в эфире телеканала "Украина24".

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Член комитета по вопросам нацбезопасности и обороны считает, что Рада не должна приступать к рассмотрению проекта закона об олигархах без получения заключения Венецианской комиссии.

"Я бы на месте верховной власти и президента, как инициатора этого законопроекта, все же дождался бы выводов Венецианской комиссии. Если говорить о каких-то чувствительные законопроектах, то использование рекомендаций Венецианской комиссии, скажем так, желанно", – отметил Рахманин.

В целом нардеп раскритиковал проект закона, как акт пиара для действующей власти.

"Каким образом это (закон об олигархах – шт.) может заставить олигархов быть социально ответственными, о чем неоднократно говорил президент, я лично не знаю. Этот законопроект он отчасти о пиаре, отчасти о публичном унижении", – добавил Рахманин.

Напомним, проект закона об олигархах вызвал критику 4 из 5 парламентских фракций.

По их мнению законопроект является неконституционным и нарушает базовые права человека. 10 сентября спикер парламента Дмитрий Разумков по требованию 4 фракций и уполномоченного по правам человека направил законопроект для получения заключения в Венецианскую комиссию.

Это решение приветствовали в консультационной миссии ЕС при Украине и европейские дипломаты. Идею передачи проекта закона в Венецианскую комиссию поддержали в консультационной миссии ЕС в Украине, а также иностранные дипломаты и эксперты во время форума YES в Киеве.