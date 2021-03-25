Компания Пинчука получила доступ к импорту тока с Белоруской АЭС в апреле

Компания "Днепросталь-Энерго" олигарха Виктора Пинчука получила доступ к межгосударственным сетям для поставок электроэнергии с Белорусской АЭС в Украину в течение апреля.

Об этом свидетельствуют результаты аукциона НЭК "Укрэнерго" по доступу к межгосударственным сечениям с 1 по 30 апреля 2021 года.

Компания Пинчука получила доступ к сечению 30 МВт в течение всего месяца.

"Днепросталь-Энерго" первой начала закупку электроэнергии с Белорусской АЭС еще в январе 2021 года, выкупав доступ к сечению на дневных аукционах.

Вскоре на фоне общественной критики закупок тока на Белорусской АЭС режима Александра Лукашенко, компания "Днепросталь-Энерго" на некоторое время приостановила самостоятельно выкупать межгосударственные сечения с Беларусью.

Напомним, 11 февраля Европейская комиссия приняла резолюцию относительно Белорусской АЭС, потребовав остановки ее эксплуатации из-за угрозы для безопасности региона.

По словам бывшего посла Литвы в Украине Пятраса Вайтекунаса, это решение Еврокомиссии может привести к введению санкций в отношении контрагентов АЭС, в том числе компании "Интерпайп" - владельца "Днепросталь-Энерго" как одного из основных импортёров белоруской атомной энергии в Украину.

18 марта Президент Владимир Зеленский поручил Кабмину прекратить импорт электроэнергии из России и Беларуси, а 19 марта с аналогичным призывом остановить закупи тока на Белорусской АЭС в Верховной Раде Украины выступил президент Литвы Гитанас Науседа.