Комитет ВР поддержал законопроект Фонда госимущества о привлечении инвестиций в процессе приватизации

Законопроект Фонда государственного имущества Украины, направленный на привлечение постоянных инвестиций в экономику Украины, получил одобрение Комитета Верховной Рады по вопросам экономического развития и был рекомендован к принятию парламентом в первом чтении.

Соответствующее решение было принято на заседании Комитета 14 июля, сообщает пресс служба ФГИУ.

Проект Закона № 4572 о содействии привлечению инвестиций в процессе приватизации и аренды государственного и коммунального имущества является частью комплексного пакета законопроектив, разработанных Фондом государственного имущества Украины в сотрудничестве с народными депутатами.

Принятие законопроекту будет способствовать возвращению доверия инвесторов благодаря законодательному закреплению инструментов прозрачности, в частности, в широком раскрытии данных о приватизационных активы, сообщают в Фонде госимущества.

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"Положительное решение Комитета по вопросам экономического развития, который рекомендовал народным депутатам в зале Верховной Рады поддержать законопроект о содействии привлечению инвестиций является очень важным шагом – благодаря этому нормативному акту мы проруби просеку в бюрократических дебрях на пути к экономическому росту Украины", – заявил Председатель ФГИУ Дмитрий Сенниченко.

По его словам, принятие законопроекту будет способствовать ускорению экономического роста путем привлечения постоянных инвестиций, созданию новых рабочих мест, упрощению приватизации, возвращению доверия инвесторов с обеспечением интересов государства и искоренения постороннего влияния финансово-политических групп на деятельность объектов государственной собственности.

Так, проектом закона, в частности, предполагается разблокирование приватизации непрофильных государственных объектов, имеющих обременения в виде арестов имущества, долговых обязательств и обеспечений судебных решений. Кроме того, предусматривается возможность списания задолженности таких предприятий перед бюджетом по состоянию на 1 января 2021 года.

Законопроект содержит норму, которая устраняет возможность саботажа приватизационного процесса со стороны руководителей госпредприятий – говорится об автоматическом прекращении контрактов с руководителями тех предприятий, которые передаются на приватизацию.

Кроме того, пакет законодательных изменений, разработанный Фондом госимущества, предусматривает направление местным общинам 10% поступлений от малой приватизации объектов, расположенных на их территории.