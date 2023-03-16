''Киевстар'' в 2022 году инвестировал в 5,9 млрд грн телекоммуникационную сеть

Не смотря на ежедневные вызовы военного времени, компания Киевстар успешно выполняет свою задачу — обеспечение доступа к услугам связи и интернета, помощь обществу, развитие цифровых продуктов и решений.

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В 2022 году команда Киевстар вернула связь в 816 населенных пунктов и отстроила 600 базовых станций, разрушенных в результате военных действий. В течение года специалисты компании осуществили 144 тысячи ремонтно-восстановительных работ на объектах телеком сети . Благодаря их ежедневной работе 90% базовых станций работают и обеспечивают абонентов жизненно необходимыми услугами связи и интернета.

В 2022 году более 1,8 млн абонентов компании, находившихся на территории Евросоюза, смогли пользоваться мобильной связью по тем же тарифам, что и в Украине, благодаря новой услуге "Роуминг, как дома". В деоккупированных населенных пунктах абоненты получают специальные тарифы с пакетами минут и мобильного интернета без оплаты услуг. В 2022 году компания предоставила абонентам бесплатные услуги и бонусы в эквиваленте 577 млн грн. Также Киевстар выделил 300 млн грн в поддержку государственной инициативы по восстановлению цифровой инфраструктуры Украины и более 130 млн грн для обеспечения гуманитарных нужд военных, переселенцев, больниц. Компания обеспечивает бесплатным интернетом 1500 бомбоубежищ и 1200 домов для переселенцев. В целом на поддержку абонентов, сотрудников, гуманитарную помощь и благотворительные проекты в 2022 году Киевстар потратил более 1,6 млрд грн. Кроме того, в 2022 году Киевстар перечислил в государственный бюджет налогов и другие платежи на общую сумму 10,7 млрд грн.

В 2022 году компания продолжила развитие сети 4G и установила 700 новых базовых станций – столько же, как и в мирном 2021 году. Кроме того, технологически обновлено более 7000 базовых станций. Это позволило увеличить скорость мобильного интернета и улучшить качество связи в регионах с высокой нагрузкой трафика, например, на Западе Украины, куда в 2022 году переехало более трех миллионов абонентов. Капитальные расходы телеком оператора на восстановление и развитие телеком сети в 2022 году достигли 5,9 млрд гривен, что на 7,4% больше чем за 2021 год.

В 4 кв. 2022 года абоненты увеличили использование мобильного интернета на 26,3% по сравнению с 4 кв. 2021 года. Количество абонентов, пользующихся услугами в сети 4G, увеличилось в 4 кв 2022 г. на 8,2% и сейчас составляет 53% от общего количества всех абонентов компании. Это стало возможным благодаря увеличению сети 4G в 2022 году. Так, услуги 4G связи от Киевстара доступны для 93% населения на подконтрольной Украине территории. Для улучшения клиентского опыта Киевстар в 2022 году активно развивал технологию VoLTE, позволяющую получать голосовую связь в сети 4G. В 2022 году этой услугой воспользовалось 1 млн абонентов.

Киевстар продолжает развивать цифровые продукты, чтобы обеспечить потребности абонентов в дистанционном обучении, доступе к украинской кинопродукции и информационном контенте. Так, количество абонентов услуги "Киевстар ТВ" в 4 кв.2022 увеличилось на 60% по сравнению с 4 кв. 2021 года и достигло 1,1 млн пользователей. В августе 2022 года Киевстар осуществил инвестицию в лидера рынка электронных решений для медицинских учреждений компании Helsi. Это позволит телеком оператору развивать продукты цифровой медицины для частных и бизнес клиентов.

Показатели деятельности Киевстар в 4 кв 2022 года и за весь год по сравнению с аналогичным периодом 2021 года