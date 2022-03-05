'Киевгорстрой' отказался от использования материалов российского производителя

Холдинговая компания "Киевгорстрой" полностью отказывается от использования в строительстве материалов, изготовленных в России, и останавливает работу с соответствующими поставщиками.

Как пояснил Глава правления – президент "Киевгорстроя" Игорь Кушнир, компания частично отказалась от товаров российского производства еще в 2014 году. Однако некоторая продукция, как базальтовая вата и сопутствующие материалы, использовались до сих пор.

"На сегодняшний день было принято решение полностью отказаться от российских материалов. Мы не можем оставаться в стороне и продолжать сотрудничать с агрессором, который разрушает наши города и убивает мирных людей. Такой шаг является не только проявлением патриотизма, но и несет экономические выгоды для государства. Ведь если у украинских предприятий-производителей будет больше заказов, это позволит сохранить рабочие места, наполнить бюджет, поддержать украинскую экономику. А это очень важно в сегодняшней ситуации", — отметил Игорь Кушнир.

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Он также призвал бизнес оказывать помощь ВСУ и городу.

"У каждого из нас сегодня свой "фронт". Армия защищает землю, а мы — бизнес, должны держать экономику. И, по возможности, оказывать посильную помощь Киеву и другим городам. Уверен, что общими усилиями — победим!" – отметил Игорь Кушнир.