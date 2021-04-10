Катарский инвестор в зеленую энергетику ожидает от Украины решения проблем в секторе – Евтушенко

Катарская государственная компания Nebras Power, которая стала инвестором ряда солнечных станций Украины, рассчитывает, что украинские власти в скором времени решат долговой кризис в секторе возобновляемой энергетики и будут способствовать генерации чистой энергии для украинцев, передает ЭнергоРеформа.

Об этом заявил управляющий партнер компании UDP Renewables Сергей Евтушенко, отметив, что Катар – одна из самых богатых, амбициозных и влиятельных стран мира, а ее государственная компания Nebras Power проповедует наступательное развитие в отрасли возобновляемой энергетики.

"Правительство давало гарантии целой отрасли в форме подписания меморандума, судьба которого всем известна. У нас есть действующее законодательство, где все четко прописано, нас эти правила устраивают, инвесторов тоже. Поэтому рассчитываем на то, что Украина станет более зрелым, ответственным и серьезным игроком на международной арене", – сказал Евтушенко.

Он уточнил, что Nebras Power недавно стала владельцем контрольного пакета акций ряда солнечных электростанций в партнерстве с компанией UDP Renewables. В совместных планах инвесторов начать строительство ветровых станций в дополнение к солнечным электростанциям.

"Это фактически первое крупное соглашение после того, как отрасль попала в кризис и подвешенное состояние. Если будут продолжаться такие соглашения по рынку, можно будет сказать об определенном возврате доверия. Но пока это аванс Украине, ее правительству и её инвестиционному климату", – подчеркнул управляющий партнер.

Он отметил, что новые инвесторы не исключают возможность подавать судебные иски на госпредприятие "Гарантированный покупатель", если проблема долгов в секторе сохранится.

"Мы не подавали в суд, но эту возможность имеем в виду. Ведутся консультации с юридическими компаниями, и весь рынок эту возможность не отбрасывает. Но мы были и остаемся сторонниками компромисса и диалога", – добавил Евтушенко.

Он пояснил, что в связи с наличием долгов компания была вынуждена реструктуризировать кредитный портфель.

"Мы несли большие убытки и еще будем их нести. Но получается так, что на нашу задолженность перед банками процентная ставка насчитывается, а правительство в лице "ГарПока", не оплачивая нашу дебиторку, фактически пользуется ресурсом бесплатно. Это конечно же несправедливо, но сжали зубы и наблюдаем", – сказал управляющий партнер UDP Renewables.

По его мнению также остается риск, связанный с заявлением 47 народных депутатов в Конституционный суд о признании неконституционным "зеленого" тарифа.

"Это конкретный пример, когда и без того турбулентную ситуацию раскачивает дополнительный элемент политических рисков", – подытожил Евтушенко.

Как сообщала Энергореформа, согласно достигнутым договоренностям между UDP Renewables, стратегическим инвестором которой является холдинговая компания Василия Хмельницкого UFuture, и Nebras Power, катарская госкомпания стала собственником контрольного пакета акций в шести компаниях-операторах солнечных электростанций.

Подписание контрактов между UDP Renewables и Nebras Power состоялось в ходе официального визита президента Украины Владимира Зеленского в Государство Катар в начале апреля.

Согласно данным Единого госреестра юридических лиц и физлиц-предпринимателей, бенефициарными владельцами UDP Renewables являются Хмельницкий (50%) и Сергей Евтушенко (50%).

Напомним, по информации НБУ, на фоне кризиса в отрасли зеленой энергетики чистый отток прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в Украину в 2020 году составил 868,2 млн долларов, тогда как в 2019 году чистый приток составил 5,860 млрд долларов. Отток инвестиций зафиксирован впервые с 2015 года.

По состоянию на 1 апреля предприятиям "зеленой" энергетики перечислено 4,6 млрд грн. Уровень расчетов государства по выплате долгов в 2020 году составляет 20%. Задолженность госпредприятия "Гарантированный покупатель" перед предприятиями возобновляемой энергетики составляет 17,8 млрд грн.

По результатам опросов, которые организовала экспертная организация DiXi Group, более 80% украинцев заинтересованы в уменьшении вредных выбросов в окружающую среду и поддерживают развитие "зеленой" энергетики в Украине.