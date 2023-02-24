Как украинцы после войны смогут получить возмещение за поврежденное жилье: инструкция

Украинцы смогут получить компенсацию за разрушенное жилье после окончания войны. Под государственные компенсации будут подпадать некоторые жилые дома и квартиры, поврежденные или разрушенные после прекращения военного положения в государстве.

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Об этом написала в своем Facebook глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк, комментируя законопроект №7198, который был принят в парламенте 23 февраля. Чтобы получить деньги за жилье, нужно будет:

Подать заявку через приложение Дія/ЦНАП/нотариуса/орган социальной защиты. Получить решение комиссии и сертификат в Дії. Выбрать жилье на рынке недвижимости. Доплатить свои деньги в случае, если стоимость жилья превышает сумму указанной компенсации.

На что еще можно использовать средства?

Деньги можно будет потратить как на покупку нового дома, так и на инвестирование строительства жилья на первичном рынке. А также на строительство нового частного жилья или садового или дачного дома.

Как отмечает Шуляк, область будут выбирать сами люди. Под компенсацию будет подпадать жилье, разрушенное во время войны и после войны (из-за последствий боевых действий). Речь идет, например, о минировании или разминировании.

OBOZREVATEL сообщал ранее о том, что народные депутаты 23 февраля приняли в целом законопроект №7198, который создает государственный реестр поврежденного и разрушенного войной имущества, а также устанавливает порядок компенсации за него от государства. "За" проголосовали 275 нардепов.

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