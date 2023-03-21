"Киевгорстрой" втюхал киевлянам ЖК с кучей проблем: пока глава компании Кушнир отдыхал за границей, люди сидели без тепла и света

"Во время войны можно вообще, бл..дь, сдавать дома без фасадов, без благоустройства, без ничего. Не нравится им, путь не подписывают. Пусть идут нах..й", – прокомментировал недовольство инвесторов якобы глава "Киевгорстроя" Игорь Кушнир во время своего разговора с Максимом Микитасем (подозреваемый в многочисленных аферах экс-глава "Укрбуда"). Запись разговора инвесторам предъявил сам Микитась, его также опубликовали в сети.

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Практику "сдавать дома без ничего" Игорь Кушнир начал задолго до полномасштабной войны. ЖК "Медовый" ввели в эксплуатацию 6 сентября 2021-го. В трех 26-этажных домах до сих пор не решены проблемы с электроэнергией, отоплением. В центре ЖК стоит недостроенный детский сад, а единственная дорога к комплексу – покрыта ямами. Кроме того, по нормативу количество парковочных мест на территории ЖК должно быть в несколько раз выше.

OBOZREVATEL побывал на территории ЖК "Медовый", встретился с его жителями и разобрался, как Кушнир возвел еще один проблемный ЖК и на чем зарабатывают связанные с ним частные компании.

"Киевгострой" сдал ЖК без постоянной схемы подключения электроэнергии и с домом без отопления

Украина стремится стать полноправным членом ЕС и после победы в войне вернуть беженцев домой. Для этого предстоит пройти долгий путь – побороть системную коррупцию, теневой рынок и научиться жить по закону. Яркий пример всего того, от чего предстоит избавиться, демонстрируют отдельные застройщики. И речь не идет о небольших частных компаниях.

"Киевгорстрой", который на 80% принадлежит киевской громаде и контролирует 30% всего рынка недвижимости столицы, – один из главных нарушителей правил. Внимание OBOZREVATEL привлекли инвесторы ЖК "Медовый-2", они написали петицию и попросили местную власть повлиять на "Киевгорстрой" и возобновить строительство их ЖК. Но пострадали от управляемой Кушниром компании и собственники уже введенного в эксплуатацию соседнего ЖК "Медовый".

ЖК состоит из трех 26-этажных домов. По проекту здесь разместилось 1665 квартир (сами же жильцы говорят, что квартир больше, но подтвердить это не удалось). Комплекс находится в Соломенском районе столицы. К нему ведет единственная разбитая дорога. В этом ЖК жили без электроэнергии еще задолго до ракетных атак РФ на энергетическую инфраструктуру, а еще несколько месяцев назад температура в якобы отапливаемых квартирах колебалась в пределах 10-12 градусов.

За время своего правления Кушнир превратился в одного из самых богатых застройщиков Украины. На его жену Оксану оформлен самолет, на котором экс-нардеп и государственный предатель Виктор Медведчук летал к своему куму Путину в Москву. Сам 51-летний Кушнир в разгар отопительного сезона 2022-2023, когда в ЖК "Медовый" целый дом оставался без отопления, улетел в Вену (и стал героем расследования УП "батальон Вена").

Кушнир получил сертификаты на ЖК "Медовый" накануне ликвидации ГАСИ. Виновных теперь не найти

Инвесторы ЖК "Медовый" в сентябре 2021-го услышали радостную новость – все три многоэтажных дома наконец сдали в эксплуатацию. Теперь они могли из "инвесторов" превратиться в полноценных собственников квартир. Официально с этого момента дома перешли из статуса "стройка" в статус "жилая недвижимость". Новость была долгожданной, потому что выдать ключи обещали до третьего квартала 2019-го (задержка составила два года).

Застройщик – "Киевгорстрой" – сертификаты на три многоэтажки получил в аккурат перед ликвидацией Государственной архитектурно-строительной инспекции (ГАСИ). OBOZREVATEL тогда много писал о том, как уже экс-руководитель ГАСИ Алексей Кудрявцев и связанные с ним чиновники попадали в многочисленные скандалы. А в течение двух недель перед ликвидацией они выдали около 400 сертификатов, в том числе и сомнительным ЖК. Сейчас Кудрявцев, по данным СМИ, вместе с семьей находится во Франции.

Радость инвесторов была преждевременной, вспоминает член инициативной группы владельцев квартир в ЖК "Медовый" Юлия Стогний. "Киевгострой" по закону должен был перед сдачей дома в эксплуатацию подключить всю коммунальную инфраструктуру. И не сделал этого. Оказалось, что ЖК получает ток от временной подстанции, рассчитанной на строителей (рабочая схема подключения).

"И вот люди начали заходить на ремонт. Где-то 100 квартир начали делать ремонты, конечно, начали сушить стены, использовать строительные инструменты. Вот тут эта подстанция и сгорела", – вспоминает Юлия. В ДТЭК объяснили: в их документах ЖК все еще считается стройкой, технические условия для подключения электроэнергии не выполнили.

После скандалов и митингов под офисом "Киевгорстроя" застройщик установил еще одну подстанцию. Но количество жильцов увеличилось в разы. А к этой же подстанции подключили и стройку ЖК "Медовый-2" (сейчас все работы остановлены). Вмешаться пришлось Киевсовету. Профильная комиссия вызвала на заседание застройщика, ДТЭК. Интересы местных жителей представлял депутат от Соломенского района Юрий Тихонович, однако давать комментарий OBOZREVATEL он отказался.

В результате в ЖК "Медовый" пустили еще одну линию, а тариф для бизнеса пересчитали на тариф для населения (вместо почти 6 грн за кВт*час жильцы начали платить 1,68 грн). Чтобы из временной схемы подключения перейти на постоянную, рассказывает Стогний, нужно 130 млн грн. Это деньги на проект, сами коммуникации, подключение и т.д.

"Думаю, "Киевгорстрой" надеялся, что сами жильцы будут уже этот вопрос решать", – говорит Юлия. Адвокат Светлана Саража, которая защищает интересы инвесторов в судах, рассказывает OBOZREVATEL: подобные ситуации были и в ее судебной практике. Главный вопрос: каким образом застройщик смог ввести дом в эксплуатацию, если для этого он обязан был подключить коммуникации. "Если есть газовый проект, должна быть газификация, должно быть подключение электроэнергии, водоснабжения, канализации. Без этого сдать дом в эксплуатацию нельзя. Если дом уже сдан в эксплуатацию каким-то образом, то сейчас очень сложно заставить застройщика заняться подключением", – говорит Саража.

Ликвидированная ГАСИ не имела права сдавать в эксплуатацию дом, который "Киевгорстрой" фактически не довел до жилого состояния. Но за считанные дни до своего закрытия ведомство выдало документы. Разбираться, кто конкретно и почему принял такое решение, должны правоохранители (OBOZREVATEL обратится с запросами в ГБР, Киевскую городскую прокуратуру).

В течение двух лет в ЖК "Медовый" продолжались проблемы с электроэнергией. Еще задолго до атак РФ на энергосистему свет тут давали по графикам: иногда через неделю, иногда через три дня. Сейчас благодаря новой линии электроэнергии хватает. Но это временное решение. Чтобы перейти на постоянное подключение, а жильцам оформить прямой договор с ДТЭК, необходимо где-то найти эти 130 млн грн. И тут инвесторам придется либо судиться с "Киевгостроем", либо самостоятельно собирать средства.

"Киевгорстрой" оставил жильцам "болото" и квартиры с плесенью, а документы приходится выпрашивать месяцами

Электроэнергия – только одна из многих проблем, которую оставил жильцам "Киевгорстрой". Второй дом не подключен к отоплению и не проложены трубы от котельной до здания. В результате приходилось использовать электрический обогреватели, а по всему дому из-за перепада температур и высокой влажности появилась плесень. "В первом и третьем домах отопление было, там подключено. А у меня второй дом, так у нас было зимой и 10 градусов в квартире. А представьте, как быть, когда и электроэнергии, и отопления нет", – жалуется одна из собственниц квартир Ирина. Одна из жительниц ЖК прислала OBOZREVATEL фотографии своей квартиры. За два года плесень покрыла стены и пол.

"Киевгострой" взял на себя обязательство отремонтировать дорогу, которая ведет в ЖК, но работы даже не начали. В результате единственная дорога, которая ведет от ЖК к школам, садикам, остановке транспорта и т.д., – разбита. И с каждым дождем она превращается в болото.

Застройщик не стал тратиться и на парковку. Согласно строительным нормам, даже если бы в ЖК были только однокомнатные квартиры (к ним применяется самый низкий коэффициент), застройщик должен был создать как минимум 833 места для парковки. Сосун говорит, что на территории ЖК есть места только для 150 машин (в проекте – 364). В любом случае количество паркомест в разы меньше нормы. И уже сейчас, хотя комплекс только частично заселен, собственники квартир вынуждены парковаться за территорией ЖК.

Есть и другие проблемы. К примеру, инвестор в ЖК "Медовый" Марина (имя изменено по ее просьбе) с лета 2022-го не может получить право собственности в уже давно сданном в эксплуатацию доме. Официально Ирина – все еще инвестор, хотя на самом деле уже давно сделала ремонт и заселилась в свою квартиру.

"Киевгорстрой" принадлежит киевлянам, а договор заставляют подписать с частной УК

Одна из распространенных жалоб жителей "Медового" – высокие тарифы и низкая эффективность управляющей компании, договор с которой заставил подписать застройщик. "Чтобы получить право собственности, нужно подписать договор с управляющей компанией. Я, конечно, подписала. Сейчас они ничего не делают. Максимум, на что можно рассчитывать, это вывоз мусора и уборку в подъезде. И за это каждая квартира платит большие суммы", – жалуется жительница ЖК.

Все жители "Медового" по рекомендации "Киевгорстроя" должны подписать договор с "ЖК Сервис Центр". Их тариф – 12,66 грн за квадратный метр. К примеру, за квартиры площадью в 50 квадратов ежемесячно нужно платить 633 грн. В то время как коммунальные предприятия берут за эти же услуги в два раза меньше.

Общая площадь квартир в "Медовом" составляет 113 902 квадратов. То есть ежемесячно с жильцов "ЖК Сервис Центр" может получать до 1,4 млн грн (без учета должников). Сумма приличная, но на самом деле схема куда масштабнее.

Бенефициары "ЖК Сервис Центр", в отличие от "Киевгорстроя", – частные лица. Сергей Мельник и Александр Волошин. На них оформлены десятки компаний. Последние годы все объекты, которые сдает "Киевгорстрой", передают в управления компаниям, оформленным на Мельника и Волошина. Это "Французский квартал 2", "Воздухофлотский сервис", "Вежа Сервис", "ХК "Киев Сервис", "ЖК Сервис Центр", "УК Тайм Сервис", "УК Стар Сервис", "УК Печерск Скай", "УК Обериг 2", "УК Сервис 1" и еще целый ряд компаний (полный перечень смотрите в инфографике).

То есть речь идет уже не об 1,4 млн грн в месяц, а о десятках миллионов гривен ежемесячно. OBOZREVATEL обнаружил десятки жалоб на указанные компании. Во всех случаях жильцы сетуют на слишком высокие тарифы и отсутствие качественных услуг.

"Киевгорстрой" отдает объект инвесторам, а выбранные им частные компании продолжают ежемесячно зарабатывать на собственниках квартир. И до того момента, пока жильцы познакомятся, создадут ОСМД, внимательно изучат условия расторжения договора, проходит несколько лет.

Без преодоления коррупции на рынке недвижимости рассчитывать на быстрое восстановление жилой инфраструктуры Украины, возвращение миллионов беженцев и эффективное развитие городов не приходится. И до тех пор, пока застройщики, нарушая закон, могут сдавать недостроенные объекты и навязывать свои услуги, ситуация не изменится.

Если у вас есть схожие истории, где застройщик не выполнил свои обязательства перед инвесторами, – напишите нам [email protected] Мы будем проводить расследование.