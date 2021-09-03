Качество украинского топлива достигнет мировых стандартов, – новый собственник Ukrainian Petroleum

В Харьковской области завершается строительство и модернизация первого в истории независимой Украины частного нефтехимического предприятия – Ukrainian Petroleum. Новый собственник намерен работать исключительно с украинскими добывающими компаниями и считает, что главная задача – развивать украинскую экономику.

Об этом в своем интервью для издания "ЭнергоБизнес" рассказал президент инвестиционной промышленной группы AES Group Константин Валеулин.

"Цифры импорта бензинов за первое полугодие 2021 года рекордные – порядка 115 тысяч тонн в месяц. Мы зависимы от импортных производителей и очевидно не развиваем собственную отрасль. Работа с украинскими компаниями позволит покрыть необходимость в поставке сырья для отечественного производства, снизит себестоимость конечного продукта и остановит отток валюты из страны", – отметил Константин Валеулин.

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По его словам, на сегодняшний день есть трудности как с наличием украинского топлива на украинском рынке, так и с вопросами стандартного качества топлива в целом.

"Мы хотим, чтобы украинский потребитель, во-первых, получил возможность выбора, а, во-вторых, этот выбор был подкреплен более высоким качеством и низкой ценой, за счет того, что отечественный производитель может себе позволить быть конкурентоспособным на внутреннем рынке. Как только мы выйдем на рынок со своими продуктами, цена для конечного покупателя упадет", – сказал он.

Новый НПЗ будет использовать технологию каталитического риформинга и гидроочистку. Контракты на поставку оборудования заключены с лицензированными мировыми компаниями. В планах компании уже в первом квартале 2022 года выйти на производство продукции бензола химического 99,9%, н-гексана пищевого, бензина стандарта Евро 5, дизель Евро 5 и мазута марки м-100.

Инвестиции в проект модернизации и запуска Ukrainian Petroleum составят порядка $200 млн. Для гарантии системности строительных работ и активных темпов модернизации AES Groupзаручились поддержкой одного из лучших банков страны – "ПУМБ".

"Даже если не брать в учет создание дополнительных рабочих мест и стабильную уплату налогов, что сделает нас самым крупным налогоплательщиком региона, мы в значительной степени решим вопросы украинских добывающих компаний. Харьков, Полтава и Сумы – центр добычи украинского газового конденсата и легкой нефти. Мы будем комфортны не только в вопросах логистики, но и в большей степени – в качестве предоставляемых услуг по переработке. Кроме этого, наш продукт позволит частично заместить импорт и увеличить экспорт, что, безусловно, положительно отразится на ВВП страны и на нефтехимической отрасли в целом", – сказал Константин Валеулин и подчеркнул, что компания тесно сотрудничает с общественными группами, местными сообществами и органами власти, поддерживая государственную политику, направленную на развитие отечественного бизнеса и укрепление энергонезависимости страны.