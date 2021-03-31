Кабмин обязали рассмотреть вопрос увольнения Тарасюка – СМИ

Окружной административный суд города Киева обязал Кабинет министров рассмотреть вопрос увольнения 4 членов НКРЭКУ, включая ее главу Валерия Тарасюка.

Об этом сообщает агентство "Интерфакс-Украина" со ссылкой на копию решения суда от 16 марта.

"Обязать Кабинет министров предпринять действия по рассмотрению вопроса относительно увольнения членов НКРЭКУ Валерия Тарасюка, Руслана Кайдаша, Ольги Бабий и Алексея Магды либо продления срока их полномочий на должностях в соответствии с законодательством", - указано в решении суда.

Суд постановил, что полномочия Тарасюка и членов НКРЭКУ Кайдаша, Бабий и Магды закончились по истечению трёх месяцев, с даты их назначения (октябрь 2019 года), поскольку назначены они были временно до момента назначения постоянных членов НКРЭКУ после проведения открытого конкурсного отбора.

Суд указал, что Кабмин еще в декабре 2019 года получил полномочия уволить временных членов НКРЭКУ и назначить конкурсный отбор для выбора новых, но до сих пор так и не сделал этого:

Соответственно, согласно решению суда, после истечения срока пребывания на должности по указу президента решения НКРЭКУ принимаются неправомочным и некомпетентным составом.

Решение суда принято по иску компании ООО "Техноинвест" (Киевская область.)

Напомним, действующий состав НКРЭКУ был назначен в октябре 2019 года указом президента Зеленского сроком на 3 месяца. Однако 4 члены комиссии, включая главу Тарасюка, по прежнему занимают эти должности.

В 2020 году вопрос неконституционности НКРЭКУ начал рассматривать Конституционный суд Украины.