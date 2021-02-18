Кабмин должен вернуть доверие инвесторов решением кризиса в 'зеленой энергетике' – Всемирный банк

Кабинет министров Украины должен выполнять собственные обязательства чтобы вернуть доверие инвесторов, которые разочаровываются в государстве из-за действующего долгового кризиса в области "зеленой" энергетики Украины.

Об этом в ходе форума "Украина 30. Платежка" заявила Сильвия Мартинез, старший энергетический эксперт Всемирного банка.

"Должны обеспечить постоянство украинского энергетического сектора, мы должны найти какие-то хорошие решения для дальнейшего балансирования и наращивания системы. И решение секторальных вопросов, которые мы видели – вернуть доверие между инвесторами и правительством", – указала Мартинез.

Она подчеркнула, что текущая ситуация негативно влияет на дальнейшее развитие возобновляемой энергетики в Украине, которая нужна для государства и здорового будущего граждан.

"Мы понимаем, что речь действительно идет о том, чтобы новые проекты создавали не только дополнительные мощности, но и так же помогали нам решать вопросы равноценного доступа к электроэнергии и помогали нам создавать новые рабочие места, которые действительно будут помогать регионам развиваться, усиливать общины, которые расположены в конкретных регионах и так же убедиться в том, что это будет приносить пользу для региона, в котором это развивается", – добавила эксперт.

Она сказала, что многие страны пытаются найти лучшие варианты развития новых технологий в области "зеленой" энергетики, чтобы обеспечивать устойчивое развитие и создавать дополнительные рабочие места.

Напомним, предприятия возобновляемой энергетики подают иски о невыполнении государством своих обязанностей по оплате за произведенную "зеленую" электроэнергию и, кроме "Государственного покупателя", суды начали привлекать в качестве ответчика также Кабинет министров Украины, как сторону, которая подписывала меморандум с инвесторами в возобновляемую энергетику и которая уклоняется от его исполнения.

В то же время Европейский парламент обеспокоен невыполнением Кабмином Дениса Шмыгаля обязательств по погашению задолженности перед производителями электроэнергии из возобновляемых источников энергии. Инвесторы ожидали, что государство выполнит свои обязательства и своевременно погасит 40% "старого" долга (9 млрд грн) до конца 2020 года, однако этого не произошло. По состоянию на середину февраля выплачено только 3 миллиарда гривен "старого" долга. Кроме того, инвесторы на видят никаких решений Кабмина по выплате других долгов в объеме 13,4 млрд грн в течение этого года.

В Энергосообществе ЕС указывают, что задолженность государства перед предприятиями "зеленой" энергетики, выплата которой финансируется через тариф на передачу электроэнергии компанией "Укрэнерго" будут мешать сертификации компании для присоединения энергосистемы Украины к европейской ENTSO-E. По мнению представителя Еврокомиссии в Украине Торстена Велерта, Кабмин должен выплатить долги предприятиям возобновляемой энергетики, как того требует подписанный в 2020 году меморандум, а также максимально приблизить момент запуска "зеленых" аукционов в Украине для дальнейшего снижения стоимости электроэнергии из возобновляемых источников.