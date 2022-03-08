Израильская национальная авиакомпания летает в Россию: страна отказалась поддержать украинцев

Израиль не поддержал санкции против РФ. Национальная авиакомпания EL AL продолжила летать в Россию, они не стали закрывать свой бизнес-на территории страны-агрессора. Только после личного обращения главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, израильская компания отказалась принимать платежи российской картой "Мир".

Об этом сообщает на в своем Telegram-канале "Голос Израиля". Отметим, ранее глава украинского МИДА Дмитрий Кулеба заявил, что израильская национальная авиакомпания EL AL продолжает летать в Россию и все еще принимает платежи с помощью российской системы "Мир" в обход международных санкций.

"Пока мир вводит санкции против России за ее варварские зверства в Украине, некоторые предпочитают зарабатывать деньги, пропитанные украинской кровью. Вот EL AL принимает платежи с помощью российской банковской системы "Мир", созданной для уклонения от санкций", – написал он в twitter.

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Однако позже с сайта компании пропала функции оплаты с помощью карт "Мир". Отметим, с призывом к Израилю ввести санкции против РФ обратился ряд украинских политиков. К примеру, советник главы МВД РФ Антон Геращенко потребовал:

Закрыть воздушное пространство

Вывести бизнес

Закрыть порты и так далее

"Покажите что вы против нацизма и геноцида Украинского Народа. Помогите нам остановить Зло! Иначе вам будет стыдно смотреть в глаза Украинцев", – заявил Геращенко.