Из-за блокирования портов Украина теряет сотни миллионов, а Россия активно наращивает товарооборот – СМИ

Из-за блокирования морских торговых путей Украина ежемесячно теряет сотни миллионов долларов, ведь более половины грузов традиционно шли через порты. В то же время Россия увеличивает перевалку грузов на море и рапортует о рекордном экспорте муки и нефти, зарабатывая на войну против Украины.

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Об этом говорится в материале на сайте ЦТС.

"До начала полномасштабного вторжения морской транспорт играл ключевую роль в экспортной логистике Украины - более половины грузов шли через порты. В прошлом году, по сравнению с 2021 годом, объемы экспорта уменьшились на 61,4%. Да, лучше чем ничего - ведь без зерновой инициативы 25 млн. тонн урожая 2021-2022 года и урожай в этом году вообще был бы испорчен, поскольку порты Дуная и западные переходы не в состоянии обработать такое количество груза", - констатирует издание.

В то же время, акцентируют в ЦТС, в портах РФ ситуация совсем другая: находящаяся под санкциями всего цивилизованного мира страна не сократила, а наоборот нарастила перевалку грузов в портах Азово-Черноморского бассейна на 2,7%.

"Россия экспортировала 33 млн тонн своего зерна и сейчас рапортует о рекордном росте экспорта муки. Экспорт российской нефти только в январе 2023 года вырос на 25% - это + 250 тыс. тонн к январю прошлого года. Ключевые ее потребители - Греция, Испания, Нидерланды и Словения. Другими словами, пока на территории Украины идет полномасштабная война, страна-агрессор продолжает зарабатывать средства, укреплять свою экономику и таким образом и дальше финансировать войну против Украины. Такая ситуация выглядит совсем не справедливой", - пишет издание.

Как известно, ранее Вице-премьер-министр по восстановлению Украины – министр развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Александр Кубраков и министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обратились к международному сообществу с призывом повлиять на Россию и разблокировать морское торговое судоходство для Украины. Ведь Россия сознательно усложняет работу "зернового коридора", а ее корабли свободно передвигаются по морю, и не инспектируются вообще – что дает агрессору возможность доставлять по морю в том числе военные грузы.