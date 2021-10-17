Из санкционного списка воров в законе исключили одну фамилию: оказалась там случайно

Из списка более 650 воров в законе, против которых Совет национальной безопасности и обороны Украины ввел санкции, исключили одну фамилию. Фигурант оказался там случайно.

Об этом в комментарии "Громадському" рассказал секретарь СНБО Алексей Данилов. Издание со ссылкой на источники в правоохранительных органах уточняет, что это Мехак Алексанян.

Данилов не уточнил, как фамилия могла ошибочно попасть в список – намеренно или нет.

Алексанян в 2015 – 2020 годах был депутатом Васильковского горсовета Киевской области. Также он возглавлял постоянную комиссию Васильковского горсовета по экологическим и топливно-энергетическим вопросам (а также вопросам транспорта, связи и промышленной политики).

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Сам он рассказывал, что живет в Украине 32 года и занимался гостинично-ресторанным бизнесом. СМИ пишут, что речь идет о гостинице "Ярославна" и комплексе "Золотой лев".

Ранее OBOZREVATEL обратил внимание, что в перечне многие фигуранты были со схожими фамилиями и почти одинаковыми паспортными данными. Источники в СНБО тогда пояснили, что настоящих фигурантов списка может быть в разы меньше.

В пятницу, 15 октября, Данилов заявил, что в отношении более 100 человек из санкционного списка воров в законе допущены ошибки. Они касались фамилий фигурантов.