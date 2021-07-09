Инвесторы из Норвегии отказываются вкладывать деньги в Украину из-за нового 'зеленого' акциза – Холт

Украина теряет инвестиции в сектор "зеленой" энергетики из Норвегии из-за повышения налогового давления, в частности попытки Кабинета министров Украины внедрить акцизный сбор на производство "зеленой" электроэнергии, и непредсказуемости в законодательном поле, которое постоянно меняется в сторону ухудшения инвестиционного климата и создает проблемы инвесторам.

Об это говорится в заявлении Енса Фролиха Холт, госсекретаря Министерства иностранных дел Королевства Норвегии, главы норвежской делегации на конференции по реформе Украины в Вильнюсе.

"Последние 2 года норвежские предприятия в секторе возобновляемых источников энергии представляли 20% всех ПИИ (прямых иностранных инвестиций – ред.) в Украине. Но инвесторы были удивлены и разочарованы юридическими условиями, имеющими обратную силу, а также непредсказуемостью внезапных юридических изменений", – заявил Холт.

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Он отметил, что стабильные рамки и предсказуемая реализация государством своих обязательств являются ключевыми факторами в привлечении дополнительных прямых инвестиций в страну.

"Мы ожидаем, что Украина будет использовать все возможные средства и усилия для достижения успеха и обеспечения предсказуемой основы, а также для усиления антикоррупционных мер и практики", – сказал госсекретарь.

Он добавил, что Норвегия является крупным донором проектов, направленных на повышение энергоэффективности, реформирование энергетического сектора. При этом Холт возмутился, что усилия Норвегии по созданию более динамичного, открытого энергетического и конкурентоспособного сектора государственных предприятий в Украине в последнее время не оправдают ожиданий норвежских партнеров.

Напомним, Кабинет министров в начале июня зарегистрировал законопроект №5600 о внесении изменений в Налоговый кодекс, которым, среди прочего, предлагается ввести акцизный сбор на "зеленую" энергию в Украине по ставке 3,2%. 1 июля настоящий законопроект был поддержан в парламенте в первом чтении.

5 июля профильные ассоциации возобновляемой энергетики заявили, что намерения Кабмина ввести акцизный сбор на "зеленую" электроэнергию является нарушением предоставленных ранее гарантий государством и нарушением обязательств перед международными инвесторами, и поэтому эта норма должна быть исключена из законопроекта №5600 о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины.

В конце июня ЕБРР, Черноморский банк торговли и развития, Нидерландская финансовая компания развития, Институт финансирования развития, а также Секретариат Энергетического сообщества написали письмо в адрес председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова. Они подчеркнули, что вероятное внедрение акцизного сбора на производство электроэнергии из возобновляемых источников в Украине противоречит целям ЕС по декарбонизации, угрожает планам страны по интеграции с европейской энергосистемой, и поэтому эта норма должна быть пересмотрена.

По данным СМИ, из-за кризиса в энергетике пострадали как минимум 4 иностранные компании Scatec (Норвегия), VR Capital (США), Modus Energy (Литва), TIU Canada (Канада).