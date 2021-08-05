Идея Минэнерго забрать инвестиции с электросетей ради снижения тарифа отменяет всю реформу рынка, – Чех

Предложение Министерства энергетики забрать часть денег с инвестиций в электрические сети на компенсацию льготного тарифа для населения означает сворачивание всей реформы рынка электрической энергии.

Такое мнение высказал бывший советник министра энергетики, эксперт Сергей Чех.

"Что касается сетей, это не просто шаг назад, это ломает идеологию и реформу в том числе. Дело в том, что инвестиции нельзя отложить до лучших времен. Если не инвестировать, то неизбежно наступят худшие времена", – сообщил эксперт.

Он подчеркнул, что от планов правительства снизить инвестиции в сети пострадают в первую очередь сами потребители.

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"На самом деле заберут деньги не у операторов распредсетей и не у собственников. Заберут у потребителей, у тех бытовых, о которых как бы и беспокоятся. Потому что, если не будет достаточной надежности, то не имеет значения – цена тарифа – высокая она или низкая. Если ты не можешь приобрести товар по физическим причинам, из-за аварии, это не экономия и не забота о потребителе", – отметил эксперт.

Напомним, на сегодня тариф на электроэнергию для бытовых потребителей составляет 1,68 грн / кВт при рыночной цене более 4 грн/кВт.ч. Тариф на электроэнергию в Украине остается в 4 раза ниже, чем в странах Европы и не пересматривался с 2017 года.

По данным Государственной службы статистики, средняя платежка за электроэнергию в Украине не превышает 10% всех расходов домохозяйств на оплату жилищно-коммунальных услуг. 80% занимает плата за услуги централизованного отопления и природный газ.

Для решения проблем аварийности электросетей в 2020 году НКРЭКУ приняло решение о стимулирующем тарифообразовании. Цель – увеличить инвестиции в замену и обновление электрических сетей. 70% электрических сетей в Украине находятся в аварийном состоянии и нуждаются в обновлении.