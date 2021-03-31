GMK Center оценивает вклад ГМК в экономику Украины в 10,6%

Вклад предприятий горно-металлургического комплекса Украины в экономику Украины в 2019 году достиг $15,2 млрд, или 10,6% ВВП страны. Это включает прямое, непрямое и опосредованное влияние.

Такие данные приведены в исследовании "Вклад ГМК в экономику Украины 2019-2020", сделанном аналитиками GMK Center.

По оценкам аналитиков, совокупный вклад ГМК включает в себя часть ВВП, созданную непосредственно компаниями (5,2%), смежными отраслями (4,4%), а также потребительскими расходами работающих на предприятиях (1,1%).

Вклад ГМК в 2019 году немного снизился по сравнению с предыдущим годом (12%). Это объясняется кризисом в мировой металлургии в 2019 году и снижением производства продукции ГМК в Украине.

Оценка за 2019 год вызвана длительным сроком обработки и обнародования статистических данных Госстатом.

Напомним, что Госстат оценил падение реального ВВП Украины в 2020 году в 4% по сравнению с 2019 годом. В прошлом году ВВП сократился после четырех лет роста.

Анализ GMK Center показал, что перспективы роста украинской экономики в 2021 году оцениваются в среднем в 3-5%. В конце марта Всемирный банк улучшил прогноз роста ВВП Украины в 2021 году до 3,8%.