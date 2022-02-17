Глобус Банк стал партнером кампании по платежной безопасности #ШахрайГудбай

14 февраля 2022 Национальный банк начал Всеукраинскую информационную кампанию по платежной безопасности #ШахрайГудбай. Она станет продолжением первой подобной кампании, успешно прошедшей в 2020 году. Ее цель – улучшить осведомленность граждан о кибергигиене и способствовать формированию культуры безопасного поведения в виртуальном пространстве, а также напомнить об основных правилах безопасности безналичных расчетов.

Тема кибербезопасности и платежного мошенничества остается актуальной по всему миру и Украина не исключение. В частности, Национальный банк констатирует рост активности мошенников в прошлом году.

"Если говорить об уровне ущерба от незаконных действий с платежными картами в общем объеме всех таких операций, то он остался относительно низким. В прошлом году на один миллион гривен расходных операций с использованием платежных карт на незаконные действия или сомнительные операции приходилось 65 гривен. Это немного, но больше, чем в 2020 году: тогда было 48 гривен, – сказал заместитель председателя Национального банка Алексей Шабан. – Поэтому мы считаем, что нужно напомнить гражданам о правилах безопасных онлайн-платежей и поведения в виртуальном пространстве. Ведь главное оружие против мошенников сегодня – осведомленность".

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Самым популярным методом мошенничества с платежными картами в Украине, как и в мире, традиционно остается социальная инженерия, в результате применения которой люди сами переводят деньги аферистам или раскрывают им данные своих карт.

Директор Департамента платежных систем и инновационного развития Национального банка Андрей Поддерегин рассказал, что, с одной стороны, Национальный банк отмечает продолжение положительного тренда взамен форм-фактора платежных карт с только магнитной полосой на более защищенные карты с чипом. Это отразилось, в частности, и в объемах мошенничества в таких каналах, где используется физическая карта – торговая сеть и банкоматы. Так, на один миллион гривен расходных операций с использованием платежных карт объем убытков от мошеннических действий в торговой сети уменьшился с 61 гривны (в 2020 году) до 40 гривен (в 2021 году), в банкоматах – с 33 гривен (в 2020 году) до 29 гривен (в 2021 году).

Также за прошлый год почти на 45% уменьшилась средняя сумма мошеннической операции в торговой сети – с 1984 гривен (в 2020 году) до 1086 гривен (в 2021 году). В среднем на одну незаконную операцию в 2021 году приходилось около 1600 гривен, что на 16% меньше, чем в 2020 году (1900 гривен).

"В то же время мы наблюдаем, что на один миллион гривен расходных операций с платежными картами, совершенными в сети Интернет, объем убытков увеличился с 61 гривны (в 2020 году) до 114 гривен (в 2021 году), – подчеркнул Андрей Поддерегин. – Если сравнивать Украину и Европу, то у нас показатель относительного ущерба от общего объема операций с платежными картами остается значительно меньше. В Украине это 0,0065% (т.е. 65 гривен ущерба на один миллион гривен), а в странах ЕС, по данным Европейского центрального банка, этот показатель в несколько раз выше и достигал 0,036% в 2019 году (т.е. 360 евро ущерба на один миллион) евро). Фактически мошенничество через Интернет является мировым трендом. И в большинстве случаев люди становятся жертвами мошенников из-за несоблюдения основных правил платежной безопасности".

В 2021 году украинцы чаще выбирали безналичные платежи и покупки онлайн, что было обусловлено как продолжением карантинных ограничений, так и изменениями в привычках пользователей платежных карт. Это стимулировало мошенников, которые не оставляли попыток обмануть граждан, в том числе и в виртуальном пространстве.

"Обеспечение высокого уровня кибербезопасности в финансовом секторе – одна из основных целей Национального банка. Мы комплексно подходим к решению этой задачи, нормативно регулируя ключевые аспекты киберзащиты, увеличивая потенциал Центра киберзащиты Национального банка, повышая компетенцию работников подразделений киберзащиты банков Украины, – пояснил заместитель руководителя Центра киберзащиты НБУ Роман Проскуровский. – В то же время, для нас также очень важна тема повышения киберосведомленности и безопасного поведения граждан – клиентов финансовых учреждений в виртуальном пространстве. В частности, надежная защита паролей к аккаунтам и финансовому номеру телефона, ведь это основное средство взаимодействия финучреждений и их клиентов. Фактически он является идентификатором клиента, что позволяет гражданину осуществить доступ к управлению своими средствами. Поэтому важно соблюдать соответствующие правила безопасного использования финансового номера телефона".

Так, важным направлением кампании станет разъяснение простых правил, которые следует соблюдать при взаимодействии с киберпространством, в частности в финансовых вопросах, – желательно иметь отдельный телефонный номер для взаимодействия с финансовым учреждением, зарегистрировать его и "привязать" к своим паспортным данным, внимательно следить за тем, где размещается информация о финансовом номере и мобильный телефон, и не оставлять его без присмотра.

"За 2021 год киберполиции удалось задокументировать преступную деятельность, и направить в суд более 2000 уголовных производств, касающихся именно интернет-мошенничества, к их совершению были причастны 422 злоумышленника. Также в работе на сегодняшний день находится еще более 6600 производств. Кстати, именно мошеннические действия в сети Интернет составляют почти 70% всех поступающих в киберполицию обращений. Самыми распространенными в 2021 году мошенническими схемами были: продажа несуществующих товаров, псевдовыигрыши, телефонные мошенничества, фишинговые ресурсы для присвоения денег или сбора персональных данных, завладение деньгами под предлогом сверхприбылей и просьба знакомых о помощи в социальных сетях. В целом за прошлый год, по зафиксированным Национальной полицией случаям, киберпреступники обманули граждан более чем на 193 миллиона гривен", – отметил руководитель отдела противодействия преступлениям в сфере компьютерных систем Департамента киберполиции Евгений Дороганов.

АО "КБ "ГЛОБУС" поддержал инициативу и присоединился к информационной кампании.

"Глобус Банк уделяет большое внимание вопросу финансовой безопасности. Однако опыт показывает, что под наибольшей угрозой находятся данные на стороне клиентов. Мошенники пользуются разнообразными фишинговыми схемами для получения личной информации о человеке и затем пользуются ею в преступных целях. Поэтому наиболее эффективный способ противостоять мошенничеству – повышать уровень осведомленности населения, – говорит Председатель Правления АО "КБ "ГЛОБУС" Сергей Мамедов. – Каждый человек должен знать как, и уметь защитить себя и свои финансы от посягательств. Банки в свою очередь должны способствовать популяризации таких знаний среди своих клиентов. Поэтому мы полностью поддерживаем инициативу НБУ.

Информационная кампания #ШахрайГудбай продлится в течение следующих трех месяцев во всех регионах Украины. В рамках кампании Национальный банк вместе с партнерами будут информировать граждан о том, как уберечься от платежного мошенничества, в частности через обновленную тематическую веб-страницу (лендинг) #ШахрайГудбай с подробной информацией о кампании и правилах поведения в виртуальном пространстве.