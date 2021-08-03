Глава ВСК призвала премьера срочно уволить руководство УЗ: это набор дилетантов

Правление "Укрзалізниці" потеряло инициативу, барахтается в куче мелких вопросов, и по сути является недееспособным и не способным к выполнению уставных задач. В первую очередь, это касается и.о. Председателя Правления Ивана Юрика, других членов Правления и Наблюдательного совета. Поэтому премьер-министр Денис Шмыгаль должен срочно сменить руководство.

Об этом написала глава Временной следственной комиссии по УЗ Юлия Гришина.

"Работа членов правления дублируется профильными директорами, которых в штате УЗ 12. Именно так размывается ответственность, создается избыточное звено и в без того запутанной системе управления. При условии такой жалкой работы и ее последствий, председатель и члены правления получали последние два года, кроме высоких, назначенных акционером окладов, еще и значительные вознаграждения, премии и финансовую помощь. Всего почти 66 млн грн", – подчеркнула она.

Видео дня

ВСК констатировала: текущий состав правления – это не команда профессионалов-единомышленников, которая целенаправленно работает в пользу УЗ и национальной экономики, а разрозненный набор дилетантов в железнодорожной сфере, которые являются выдвиженцами определенных "влиятельных сил", и за очень большое вознаграждение отстаивают их интересы, разрушая стратегическую для государства отрасль.

"Они (правление) не только не хотят и не могут реформировать отрасль, они даже способны управлять ею. Как председатель ВСК, в который раз обращаюсь к премьер-министру Денису Шмыгалю с просьбой ускорить процесс смены руководства УЗ, поскольку именно акционер несет за это основную ответственность, а теперь еще и решение СНБО есть! Выполняйте, ждать больше нельзя!" – резюмировала Гришина.

Напомним, Совет нацбезопасности и обороны инициировал введение временного управления в АО "Укрзалізниця" из-за критического состояния компании, которое угрожает нацбезопасности. Как заявили в СНБО, руководство компании не выполняет показатели по капитальным инвестициям и темпам электрификации, что заставляет компанию осуществлять закупку дизельного топлива в России. Также в СНБО обвиняют топ-менеджмент в малых зарплатах на предприятии и неэффективных закупках.

Сейчас и.о. главы УЗ является Иван Юрик, которого неоднократно обвиняли в коррупции и неэффективном руководстве. Так, согласно отчету ВСК по УЗ, часть проблемных вопросов компании связана непосредственно с Юриком, который возглавляет компанию уже второй раз. Да, именно он раньше проводил так называемую реструктуризацию долгов УЗ, в результате чего ставки кредитов для компании оказались в среднем в два раза выше, чем на рынке.