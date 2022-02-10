Гетманцев предложил повысить ренту на украинский газ до рекордного в Европе уровня

Депутат "Слуги Народа" Даниил Гетманцев зарегистрировал законопроект о повышении налога на добычу украинского природного газа (ренты) в 3 раза – с 14-29% до 54-69% в зависимости от скважины.

Об это говорится в проекте закона №7038, зарегистрированном в парламенте 9 февраля.

Повышение ренты мотивировано введением "диверсифицированных ставок ренты в зависимости от цены на газ".

Предлагается ввести 5 разных режима ставок ренты в зависимости от цены на газ – до 200 долл/тыс. м3, до 400 долл, до 600 долл, до 800 долл и более 800 долл. Максимальную ставку планируется установить на уровне 69% со скважины глубиной до 5 км и 54% со скважин глубиной более 5 км.

Видео дня

Такие ставки ренты 54-69% предлагается установить к текущей цене на газ (более 800 долл за тыс. м3).

Напомним, что на данный момент ставки ренты вне зависимости от цены составляют 29% (на скважины до 5 км) и 14% (глубиной более 5 км). Их предлагается сохранить только для цены ниже 200 долл. за тыс. м3. Отметим, что ниже 200 долл цена в Украине за последние 7 лет опускалась лишь несколько раз, в 2019 году.

Также Гетманцев предложил кратно повысит ставки ренты и на новые скважины, за счет которых ранее планировалось наращивать добычу газа.

Напомним, последнее повышение ренты на газ в 2014 году привело к падению добычи газа и росту импорта.